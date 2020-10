Tarcza 6.0 bez wsparcia dla branży targowej. Dziś spacer do premiera

Abolicji składek ZUS dla firm projektujących i budujących stoiska targowe, organizatorów targów, wystaw czy kongresów, operatorów obiektów targowych oraz zajmujących się spedycją targową, a także przyznania im postojowego domaga się od premiera Polska Izba Przemysłu Targowego. Projekt tzw. Tarczy 6.0 przewiduje dziś takie wsparcie tylko dla organizatorów targów. Brak pomocy dla znacznej części branży targowej w sytuacji, gdy nie może ona działać to dla niej wyrok śmierci – uważa Izba. W środę rano 28 października powołany przez związanych z branżą targową i wystawienniczą Komitet Obrony Przemysłu Targowego organizuje w Warszawie Spacer dla Branży Targowej, by w jego trakcie dostarczyć premierowi petycję z żądaniami tej branży.

Tarcza 6.0, a więc najnowsza propozycja pomocy dla przedsiębiorstw, które ucierpiały na wywołanym pandemią COVID 19 kryzysie przewiduje wsparcie tylko dla kategorii firm oznaczoną PKD 82.30.Z, czyli dla organizatorów targów, wystaw i kongresów. Polska Izba Przemysłu Targowego stanowczo sprzeciwia się takiemu, wybiórczemu potraktowaniu całego sektora targowego w Polsce, który obecnie pozbawiony jest de facto możliwości działania, a co za tym idzie – zarabiania.

- Firmy branży targowej z pozostałych grupy PKD, tj. projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z), transport i spedycja targowa (52.29.C) oraz obiekty targowe (68.20.Z) ponownie nie zostały objęte wyżej wspomnianą pomocą – zauważa Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, odnosząc się do przyjętej przez sejm we wrześniu Tarczy Turystycznej, w której wsparcie przypadło także tylko podmiotom organizującym imprezy targowe, z pominięciem innych – np. projektujących stoiska czy zajmujących się transportem. Izba ma także zastrzeżenia do innych elementów planowanej pomocy. - Okres proponowanego wsparcia jest niewspółmierny do rzeczywistych potrzeb branży, która od lutego 2020 r jest pozbawiona przychodów. Dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zakazujące organizacji targów, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek wsparcia sektorowego ze strony Rządu, jest wyrokiem śmierci dla branży targowej – zaznacza Beata Kozyra.

Izba domaga się od premiera objęcia abolicją składek ZUS oraz postojowym w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r firm z branży targowej działających pod następującymi kodami PKD:

82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów (kilkaset firm);

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe (ok. 50 firm), wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów

73.11.Z – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działa ok. 2 000 firm projektujących i budujących stoiska targowe

52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej (ok. 8 firm)

1

2