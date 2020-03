Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej. Oto szczegóły

Tarcza antykryzysowa, czyli rządowy projekt pakietu antykryzysowego, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa, jest już prawie gotowy. W piątek ma się nim zająć Sejm. Sprawdziliśmy dokładnie, co już wiadomo o szczegółach pomocy dla przedsiębiorców z branży turystycznej.

– Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – mówił prezentując projekt rządowej ustawy premier Mateusz Morawiecki.

Co już wiadomo o rządowym projekcie pakietu antykryzysowego, czyli o „tarczy antykryzysowej”? Sprawdzamy, co znalazło się w projekcie ustawy.

Oto rozwiązania dla branży turystycznej:

- wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć;

- rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł;

- przesunięcie płatności za media;

- wakacje kredytowe;

- wakacje od obowiązków administracyjnych;

- dofinansowanie zatrudnienia przez państwo;

- finansowanie postojowego;

- możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek;

- prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

Ponadto dla przedsiębiorców dostępne są także ułatwiania w zakresie podatków, takich jak:

Umorzenie zaległości podatkowej

Firmy z problemami ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej mogą złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Firmy, które nie mogą zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Firmy, które nie są w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, mogą złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty.

Więcej na www.wnp.pl