TarczaNieStarcza. W innych krajach sytuacja wygląda o wiele lepiej

Czechy mają 80 proc. dopłaty do wynagrodzenia, Wielka Brytania – darmowe pożyczki do 25 tys. funtów, a w Kanadzie ludziom bez dochodów państwo dostarczy czeki do skrzynek. Tymczasem polski rząd albo ma niską świadomość gospodarczą, albo nie ma pieniędzy. Dlatego trzeba zorganizować okrągły stół i w ciągu jednego dnia wypracować najważniejsze rozwiązania – uważa Bartosz Bieszyński ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, koordynator sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju.

Sztab kryzysowy, którym pan kieruje reprezentuje środowisko wielu podmiotów działających w branżach szeroko rozumianej turystyki: organizatorów turystyki, agentów turystycznych, turystyki szkolnej, incoming, przewozów, hoteli, MICE, targów, rozrywki, pilotów i przewodników wycieczek, obiektów wielofunkcyjnych i komunikacji marketingowej.

Bartosz Bieszyński, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, koordynator sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju: Udało nam się w ciągu ostatnich dwóch tygodni połączyć te grupy z myślą o szybkich i sprawnych rozmowach z rządem. Niestety komunikacja na razie jest jednokierunkowa. Nie prowadzimy właściwie żadnych negocjacji, raczej próbujemy się przebić z naszymi postulatami. Jesteśmy do dyspozycji w dzień i w nocy na etapie uzgodnień rządowych i legislacji.

Tarcza Antykryzysowa jest szyderczo nazywana listkiem figowym lub betonowym kołem ratunkowym. Wy zainicjowaliście internetową akcję #TarczaNieStarcza. Z jakim odzewem się spotkała?

Chcą się do nas przyłączyć inne branże – m.in. restauracje i Krajowa Izba Kosmetologów. Dzieje się tak dlatego, że rządowe propozycje nie odzwierciedlają potrzeb rynkowych. W innych krajach sytuacja wygląda o wiele lepiej. Premierzy: Kanady - Justin Trudeau i Wielkiej Brytanii - Boris Johnson w swoich wystąpieniach nie tylko apelują do obywateli, aby ze względów bezpieczeństwa zostali w domach, ale też podkreślają gospodarcze aspekty zaistniałej sytuacji. Tymczasem u nas trochę to wygląda tak, jakby zaistniały kryzys był tematem tabu.

Kluczowe postulaty dotyczą pensji. Jakie macie uwagi?

Dzisiaj mamy do wyboru: albo płacić podatki, albo wynagrodzenia. Wybieramy ratowanie miejsc pracy, bo to jest absolutny priorytet. Niestety rządowy postulat dopłaty do pensji w wysokości 40 proc. oznacza, że firmom bardziej się opłaca zwalniać pracowników. My liczymy na dofinansowanie w wysokości 80 proc. pensji minimalnej na okres minimum sześciu miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 r. Jednocześnie proponujemy tzw. suwak. Szczególnie w większych przedsiębiorstwach długość i wysokość świadczenia dostosowana powinna być do stopnia zastoju. Dla przykładu – firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów powinna otrzymać 100 proc. możliwych świadczeń.

Co z daninami?

Domagamy się odgórnej abolicji VAT, ZUS, CIT i PIT na minimum sześć miesięcy począwszy od 1 marca 2020 r. oraz możliwości wydłużenia do trzech miesięcy. Tu także proponujemy wykorzystanie mechanizmu suwaka. Jednocześnie natychmiast musimy dostać zwrot VAT-u, a split payment powinien zostać zawieszony do końca 2020 r. Postulujemy też odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości z jednoczesną refundacją dla samorządów od państwa z tego tytułu. Wysokość obniżki należy dostosować do poziomu spadku obrotów konkretnego obiektu.

