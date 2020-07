Targi Kielce mają ruszyć z pierwszą dużą imprezą w terminie

"Z ogromną radością przyjęliśmy zapewnienie premiera polskiego rządu pana Mateusza Morawieckiego z 9 lipca 2020 roku o udziale Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce planowanego od 8 do 10 września 2020 roku" - pisze w specjalnym oświadczeniu zarząd Targów Kielce.

"Po tej zapowiedzi możemy już bez przeszkód przystąpić do ostatnich działań organizacyjnych przed jesiennym sezonem wystawienniczym. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który tym razem potrwa trzy, a nie jak dotychczas cztery dni, będzie jednym z jego najistotniejszych elementów. Polska Grupa Zbrojeniowa podobnie jak w poprzednich latach będzie pełniła na nim rolę strategicznego partnera, a narodową wystawę przygotowuje Wielka Brytania.

Impuls do działania i wzmożonej aktywności w przygotowaniu jesiennych wystaw, w tym MSPO, dają nam także wypowiedzi członków polskiego rządu, którzy potwierdzają, że sytuacja epidemiczna w kraju jest opanowana. Zapewniają o tym w swoich wypowiedziach minister zdrowia oraz szef polskiego rządu, który podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego i Kraśnika 30 czerwca 2020 roku powiedział: (…) Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się (…) wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście. Już teraz nie trzeba się jego bać…

Równie optymistycznie pozwala nam podchodzić do organizacji wydarzeń targowych twierdzenie ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego dla dziennika Rzeczpospolita z 6 lipca 2020 roku: (…) najważniejsze są wyniki dużych badań z ostatnich dni, które zrobiliśmy u osób, które chcą jechać do sanatoriów, czyli około 15 tysięcy testów. Wśród tych osób znaleźliśmy 27 przypadków, to bardzo mało przypadków w aktywnej populacji"- pisze w specjalnym oświadczeniu zarząd Targów Kielce.

Zarząd deklaruje, że wszelkie rządowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w organizacji targów zostaną spełnione. "Podeszliśmy do tego tematu z ogromną powagą idąc o krok dalej od obowiązujących przepisów. Wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Targowego opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa sanitarnego, mając na uwadze dobro naszych klientów, jak również naszych pracowników" - pisze.

"Kierując się Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 roku, które dopuszcza od 6 czerwca 2020 organizację wydarzeń targowych, kongresów, seminariów i konferencji przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przystępujemy do ich przygotowania w pełnym zakresie.

Tym samym spełniamy oczekiwania zarówno całej rzeszy firm związanych z przemysłem targowym oraz wystawców i zwiedzających. Traktujemy to jako istotny element pobudzania do życia zablokowanej przez kilka miesięcy gospodarki i sygnał o gotowości do poprawy sytuacji rynkowej we wszystkich jej gałęziach. Jesteśmy przekonani, że spotkania podczas wydarzeń organizowanych przez Targi Kielce, pomogą w przezwyciężaniu skutków wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazł się świat po wybuchu pandemii COVID-19" - podsumuje.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient