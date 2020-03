Targi Kielce: Przemysł spotkań nie wyzdrowieje tak szybko jak inni

Czy Targom Kielce jest łatwiej w tej dzisiejszej trudnej sytuacji, dlatego że są spółką samorządową?

Dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce i wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego: Nie powiedziałabym. Oczywiście zamierzamy zwrócić się do naszego właściciela z prośbą o umorzenie części podatku od nieruchomości, ponieważ on wynosi ok. 2,4 mln zł. Znamienne jest to, że jeszcze nigdy nie musiałem występować z takim wnioskiem.

Na który z przedstawionych przez rząd postulatów szczególnie liczycie?

Muszę przyznać, że mam mieszane uczucia. Wiadomo, że miejsca pracy trzeba chronić. W tarczy znalazły się mechanizmy wspierające samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorstwa oraz umowy zlecenia. Targi Kielce przez ostatnie lata zachowywały się jak wzorcowa, odpowiedzialna firma. Zatrudnia pracowników na etatach. Nie mieliśmy ani jednej umowy śmieciowej. Wychodzi na to, że teraz powinienem żałować tej uczciwości, ponieważ nie możemy oczekiwać właściwie żadnej pomocy. Tymczasem pracodawcy, którzy nie mieli oporów przed zatrudnianiem na śmieciówkach otrzymają bonus w postaci dofinansowania 40 proc. wynagrodzenia.

Nie obawia się pan wrześniowej kumulacji imprez targowych? Nie będzie można obsłużyć jednocześnie wystawców z imprez przeniesionych i kalendarzowych. Czy grozi nam gwałtowny wzrost cen lub obniżenie jakości obsługi?

Sądzę, że targi unikatowe, które nie mają konkurencji w Polsce czy w Europie sobie poradzą. Ich wyjątkowość zapewni im powodzenie. Jednak problem może dotyczyć firm powiązanych, na przykład projektujących i wykonujących stoiska targowe. Kumulacja imprez może wywołać zator przy tak ograniczonych mocach wykonawczych. W efekcie, po zakończeniu epidemii, przemysł spotkań nadal będzie ofiarą kryzysu, który wywołała. Tego się obawiam. Na szczęście Targi Kielce sporo budują samodzielnie. Mamy kilka tysięcy metrów własnej zabudowy, więc w pewnym zakresie jesteśmy samowystarczalni.

Czy trzymiesięczne odłożenie publiczno-prawnych zobowiązań jest realną pomocą dla przedsiębiorców?

Taką pomocą byłaby jedynie abolicja. W dodatku obawiam się, że trzy miesiące to za krótki okres.

