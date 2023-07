Branża targowa wyszła z pandemicznego dołka i wraca do czasów prosperity - o czym świadczą, m.in. wyniki pierwszej połowy br. - Powinno być tylko lepiej - mówi Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Imprezy targowe wracają do poziomów ze swoich najlepszych lat.

Firmy projektujące i budujące stoiska targowe nie narzekają na brak pracy. Problemem jest raczej brak pracowników.

Firmy targowe, w celu redukcji kosztów energii, minimalizują jej zużycie poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz korzystanie z OZE

Jak branża targowa ocenia pierwszą połowę roku? Wyniki pozwalają na optymistyczne prognozy?

Beata Kozyra: Z naszych obserwacji oraz wnioskując z wypowiedzi prezesów największych organizatorów targów w Polsce można wywnioskować, iż pierwsza połowa roku 2023 była nie tylko zadowalająca, ale w przypadku niektórych wydarzeń, nawet przekraczająca założone cele.

Targi stale się rozwijają merytorycznie i programowo – idąc w stronę różnorodności wydarzeń towarzyszących targom oraz technologicznie – wykorzystując najnowsze rozwiązania na rzecz organizacji innowacyjnych targów, dobrze „skomunikowanych” z cyberświatem i wspierających inkluzywność.

Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. mat.pras.

Jest lepiej niż rok temu?

Branża targowa rozwija się nawet lepiej niż jeszcze rok temu zakładano, co nie znaczy, że przed branżą nie stoją wyzwania.

Jakie są dziś te główne bariery w rozwoju branży targowej?

Cześć z nich to wyzwania, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy - niezależnie od sektora. Niewątpliwie są to wysokie ceny energii, paliw, surowców i wielu produktów, co wpływa na utrzymywanie się dwucyfrowej inflacji, a także wciąż zmieniające się przepisy prawa. To również zrównoważony rozwój jako jeden z priorytetów strategicznych.

Branża nie jest bierna i stara się „zarządzać” wyzwaniami. Firmy targowe, w celu redukcji kosztów energii minimalizują jej zużycie poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz korzystanie z OZE - co wpisuje się również w strategię ESG. I tu przydałby się łatwiejszy dostęp do finansowania w inwestycje do OZE, a kwoty dofinansowania powinny być większe.

Wspieracie branżę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Polska Izba Przemysłu Targowego od ponad roku informuje swoich członków oraz propaguje ideę zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy UFI – Światowego Stowarzyszenia Organizatorów Tragów Net Zero Carbon Events (Inicjatywa wydarzania zero netto). Będąc w łańcuchu wartości firm, które poprzez dyrektywę unijną są zobligowane do składania raportów niefinansowych ESG również i firmy targowe muszą myśleć o zrównoważonym zarządzaniu. PIPT organizuje szkolenia, webinaria, spotkania z ekspertami w tym zakresie. Coraz więcej firm targowych, zarówno organizatorów, obiekty, czy firmy budujące stoiska podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dla branży targowej dodatkowym wyzwaniem jest brak wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w firmach projektujących i budujących stoiska targowe. I tu odpowiedzą jest zainicjowany przez firmy budujące stoiska Projekt Monter Expo. Odpowiedzą natomiast na zapotrzebowanie na specjalistów u organizatorów tragów jest Klub Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego „Młodzi na Targach”.

A jak wygląda dziś działalność firm projektujących i budujących stoiska?

Firmy projektujące i budujące stoiska targowe nie narzekają na brak pracy. Problemem jest raczej ich brak. Klienci - wystawcy są coraz bardziej świadomi, że indywidualna zabudowa targowa to bardzo ważny element sukcesu na targach i zamawiają coraz więcej indywidualnych rozwiązań, co oczywiście cieszy firmy targowe. A, że imprezy targowe wracają do poziomów ze swoich najlepszych lat i wystawców wciąż przybywa wszystko wskazuje na to, że dynamika zamówień na indywidualne stoiska targowe ma tendencję wzrostową.

Polskie firmy projektujące stoiska od wielu lat znane były na arenie międzynarodowej. Czy po pandemii utrzymaliśmy te relacje z zagranicznymi partnerami?

Przez pandemią polskie firmy projektujące i budujące stoiska targowe były uznawane za jedne z najlepszych w Europie. Dzisiaj większość firm zrzeszonych w PIPT realizuje swojej zabudowy w 50-70 proc. poza granicami Polski. To potwierdza, że ich projekty są nadal oceniane przez zagranicznych wystawców bardzo dobrze. Niemal na każdym wydarzeniu targowym w Europie polskie firmy zdobywają medale za najlepsze stoisko.

W jakich krajach głównie pracują polskie firmy?

Głownie w Niemczech, Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Jaka jest pani prognoza na drugą połowę roku dla branży targowej? Utrzymamy tempo?

Najwięcej wydarzeń targowych odbywa się na jesień, zatem trudno o twarde dane, gdyż kontraktacje są w trakcie. Ale zakładając, że nie będzie żadnych niespodzianek, które zaburzą gospodarkę w Polsce, w Europie czy na świecie i podsumowując pierwsze naprawdę dobre półrocze jestem przekonana, że powinno być tylko lepiej.

Organizatorzy, odpowiadając na potrzeby biznesu i społeczeństwa, stale oferują nowości – nowe wartości znanych już targów czy nowe targi. Najnowsze trendy w zabudowie targowej również zmieniają oblicze na bardziej nowoczesne, unikalne i ekologiczne. To wszystko powoduje, że wydarzenia, jakim są targi są nadal atrakcyjne dla stałych bywalców. Zaczynają również przyciągać nowych wystawców i zwiedzających - zarówno tych wcześniej sceptycznych, jak również tych z młodszego pokolenia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl