Targi nadal nie mogą ruszyć. Potrzebne wsparcie sektorowe

Wśród najbardziej poszkodowanych przez spowodowany pandemią kryzys są m.in. branże lotnicza, turystyczna, eventowa czy targowa – mówili podczas debaty „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?” eksperci. Jak wskazywali, zwłaszcza sektor targowy pozbawiony jest dziś możliwości zarabiania i wymagałby dodatkowego wsparcia ze strony państwa oraz zachęt dla uczestników imprez. Mimo oficjalnej decyzji o odblokowaniu ich organizowania, targi nie mogą ruszyć. Właśnie zaczęły się wakacje, a to tradycyjnie okres odpoczynku dla tej branży. Pierwsze imprezy przewidziane są dopiero na jesień, jednak nie wiadomo, czy do ich zorganizowania w pełnym wymiarze dojdzie. W branży panuje bowiem niepewność i obawa dotycząca dalszego losu sytuacji gospodarczej.

Wydanie szczegółowych wytycznych, według których można by już organizować imprezy targowe, miało zakończyć okres niepewności co do ich dalszych losów. Okazało się jednak, że pokonywanie tych obaw to proces trudny i na pewno nie natychmiastowy. Stąd potrzeba skierowania specjalnego wsparcia. Dotyczyłoby ono kilku sektorów gospodarki.

- Są branże, które odniosły bardzo duże straty i nie widać końca tej ciężkiej sytuacji – np. turystyczna, eventowa czy targowa przede wszystkim, bo wydarzeń dla tej branży nie ma i właściwie nie wiadomo, kiedy one w najbliższej przyszłości będą. Rozwiązaniem może być pomoc celowana, oparta o analizę strat i sytuacji danych branż – mówi Bożena Lublińska Kacprzak, ekspert Business Centre Club, była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Polska Izba Przemysłu Targowego zwracała się już do rządu z prośbą o wsparcie dla firm najbardziej poszkodowanych sektorów, w tym dla targowego. Mogą one nie doczekać całkowitego odmrożenia imprez targowych lub z powodu uszczuplenia ich zasobów nie będzie można odtworzyć targów w takiej formie i jakości, jakie znamy. O wprowadzeniu specjalnej tarczy dla branży targowej mówił już dla Property News m.in. Bogusław Zalewski, ekspert zajmujący się tą dziedziną gospodarki.

- Pomoc sektorowa Państwa, czyli to, o czym powinniśmy mówić. Warto by wskazać te branże, które najmocniej odczuły skutki kryzysu. Lotnicza, eventowa, turystyczna, targowa, która chyba najbardziej jest pozbawiona możliwości zarabiania obecnie – uważa Michał Lipiński z zarządu fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska i wyjaśnia: - Być może wymagają one dodatkowego wsparcia ze strony Państwa, bo dotąd podejmowało ono działania pomocowe wobec wszystkich, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji. Na zasadzie kroplówki. Żeby pacjent nam nie umarł, ale teraz zasadne wydaje się kierowanie działań sprofilowanych do wszystkich, którzy tego wsparcia potrzebują.

Organizatorzy targów musieli odwołać wszystkie imprezy w marcu, kwietniu, maju i właściwie w czerwcu. Straty całej branży szacuje się na około 150 mln złotych miesięcznie.

-Branżom takim jak targowa jest ciężko, bo nie wszystko da się zrobić online, większość tych konferencji czy targów które są wirtualne to nie to samo i, że tak powiem, tej atmosfery się nie da w obecności fizycznej „cyfryzować” czyli automatycznie przenieść do sieci, więc prawdopodobnie najlepsze to będzie odmrożenie gospodarki tak, żeby rynek ruszył – przyznaje Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego i sugeruje, że może warto rozważyć dla takich branż jak targowa wprowadzenie odpowiednika bonu turystycznego, choć szczegóły trzeba by jeszcze dokładnie opracować.

