Targi powinny ruszyć od 1 września, ale wciąż brak wytycznych

- Decydenci ponownie pogrywają sobie z branżą targową w kotka i myszkę. Mamy się dowiedzieć, jak brzmią przepisy już w trakcie trwania imprez? – pytają właściciele firm zrzeszeni w Komitecie Obrony Branży Targowej. Wytyczne dotyczą bezpieczeństwa pandemicznego i obowiązywać mają zarówno organizatorów, jak i uczestników imprez targowych. Przedsiębiorcy, którzy szykują powierzchnie wystawiennicze, powinni znać te wytyczne wcześniej, aby się do nich dostosować.

Początek września miał wlać odrobinę nadziei w serca targowych przedsiębiorców, bowiem wtedy właśnie tradycyjnie zaczyna się sezon targowy. Zbliżająca się 4 fala pandemii coraz bardziej nastawia ich jednak sceptycznie wobec tego, co się wydarzy. Ich wątpliwości potęguje dodatkowo brak precyzyjnych wytycznych, jak w pandemicznych warunkach należy organizować imprezy targowe.

- Do sprawnej organizacji targów, eventów oraz konferencji potrzebny jest czas. Nikt nie zorganizuje imprezy targowej z dnia na dzień. Potrzeba miesięcy pracy całych zespołów ludzkich, żeby doprowadzić do otwarcia MSPO, POLAGRY, KRAKDENTU czy TRAKO – tłumaczy Krzysztof Szofer z Komitetu Obrony Branży Targowej, dodając, co dziś stanowi największy problem dla targowych przedsiębiorców. - Na domiar złego, na tydzień przed upływem terminu obowiązujących obostrzeń sanitarnych, nikt nie opublikował nowych rozporządzeń w tym zakresie. I ponownie decydenci pogrywają sobie z branżą w kotka i myszkę – mówi Krzysztof Szofer, powołując się na obecne wytyczne, które 31 sierpnia przestaną być aktualne. Na razie jednak widnieją one na jednej z rządowych stron. - Organizujecie targi we wrześniu, a my Wam powiemy, jakie przepisy będą obowiązywały wystawców, zwiedzających i firmy pracujące przy obsłudze danej imprezy, najlepiej w trakcie jej trwania – stara się odgadnąć intencje rządzących Krzysztof Szofer.