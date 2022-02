Targi wracają, ale problemy nie znikają

Choć coraz więcej wystawców i zwiedzających deklaruje chęć powrotu na targi, to przed branżą nadal trudny czas.

Z nadzieją na utrzymanie coraz większej frekwencji branża targowa wchodzi w nowy rok.

2021 był kolejnym okresem zmagania się ze skutkami pandemii, które dla targów okazały się ogromnym wyzwaniem: blisko 3 mld zł strat czy odejście 60 tys. osób z pracy w tym sektorze – w wyniku zwolnień, upadków firm, jak również - spowodowanego niepewnością - przebranżowienia.

Jak przyznają jej przedstawiciele, w ciągu ostatnich dwóch lat nauczyła się ona funkcjonować w trudnych warunkach i – jak deklarują - w pełni przygotowana jest do organizacji bezpiecznych imprez targowych.

Na przeszkodzie stoi obecnie jednak m.in. obawa potencjalnych wystawców i klientów ponownym zamrożeniem branży i odwołanymi imprezami targowymi czy trudna, wymagająca udzielenia pomocy, sytuacja, w jakiej znalazły się tysiące współpracujących z targami firm.

Pandemia Covid 19 brutalnie przerwała znakomitą passę branży targowej. Jej reprezentanci do dziś zmagają się z dotkliwymi skutkami trwającego od marca 2020 roku kryzysu. Odwoływane i przesuwane na inny termin imprezy czy wielomiesięczne lockdowny stały się przyczyną trudnej sytuacji, w jakich znalazły się targi.

- Średnia liczba wystawców i zajęta powierzchnia wystawiennicza to ok. 60 proc. stanu sprzed pandemii – mówi Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), a jednocześnie zarządu Grupy MTP i zaznacza, że bywają od tego wyjątki: - Targi poświęcone zielonej energii były dwa razy większe niż przed pandemią, zwiedzających było trzykrotnie więcej.

Wskazuje też, co poza tym zmieniło się na targach: - Wystawcy to przede wszystkim podmioty krajowe, obecność firm zagranicznych jest ograniczona – opisuje Tomasz Kobierski, uzasadniając to tym, że największym po Niemczech rynkiem, jeśli chodzi o obecność na polskich targach, jest rynek chiński. – Tamtejsi wystawcy wciąż borykają się z licznymi ograniczeniami związanymi z sytuacją covidową – zauważa prezes rady PIPT i zarządu Grupy MTP.

Bez przychodów