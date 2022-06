Targi wychodzą na prostą. Korzystają gastronomia i hotele

Branża targowa wychodzi na prostą po niemal dwuletnim spowolnieniu, do jakiego doszło w wyniku epidemii COVID-19. Czerwiec to ostatni miesiąc obecnego sezonu targowego.

Zdaniem prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, kosztorysy, zakładane kilkanaście miesięcy temu, dziś wymagają rewizji.

Widoczny trend powrotu zaczynają odczuwać także hotelarze czy właściciele gastronomii.

Nie można jednak popadać w hurraoptymizm, trzeba brać pod uwagę negatywne scenariusze dla branży targowej.

- Potrzeba spotkań jest ogromna. Jesteśmy na finiszu wiosennego programu targowego. Udało nam się w pełni powrócić po okresie pandemii – wyjaśnia Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wskazuje, że obecnie branża targowa, podobnie jak inne, mierzy się ze wzrostem kosztów bieżących. Jednym z głównych wyzwań stał się wzrost cen energii czy paliwa, co powoduje, że z jednej strony musimy szukać oszczędności, a z drugiej myśleć proinwestycyjnie na temat dążenia do rozwiązań zero- i niskoemisyjnych.

Targowi przedsiębiorcy stoją jednak także przed sporymi wyzwaniami.

Wymienia główne przeszkody: - Inflacja, problemy kadrowe firm budowlanych i wzrost cen surowców wpływają również na nasze spojrzenie na plany dotyczące rozbudowy infrastruktury. Kosztorysy, które zakładaliśmy kilkanaście miesięcy temu, dziś wymagają rewizji – zaznacza.

Korzysta też m.in. gastronomia i hotele

Wraz z targami odżywają też branże z nimi kooperujące, na co zwraca uwagę prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

- Niewątpliwie wszystkie wydarzenia na targach, szczególnie te o charakterze kilkudniowym, generują wzrost zainteresowania infrastrukturą okołotargową. Myślę, że warto powtórzyć to, co najprościej pokazuje tę analogię. Jedna złotówka wydana na targach to około sześć złotych wydanych w Poznaniu – wylicza Tomasz Kobierski.

Według niego, jeśli więc na targach widać trend powrotu, to w jego ocenie bardzo wyraźnie zaczynają to odczuwać także hotelarze czy właściciele gastronomii.

