Targi wychodzą na prostą. Średnia liczba wystawców to 60 proc. stanu sprzed pandemii

Pandemia pokazała bardzo dobitnie, że spotkań twarzą w twarz nie da się w biznesie niczym zastąpić – mówi Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

Ponad 70 proc. respondentów wskazuje, że udział w tradycyjnych targach zaspokaja ich potrzebę kontaktów społecznych.

Badani znacznie chętniej deklarują też swój udział w targach stacjonarnych.

Dziś pilne jest też jak najszybsze pozyskanie wykwalifikowanej kadry, odbudowa popytu oraz stabilnej kondycji finansowej sprzed pandemii, co stanowić może długotrwały proces.

Na znane i popularne, a także zupełnie nowe, imprezy branżowe przyjeżdżają dziś znów ich uczestnicy. Dzieje się tak mimo obaw dotyczących sytuacji ekonomicznej czy międzynarodowej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Targi z sukcesem odbywają się już regularnie od stycznia 2022 r. Średnia liczba wystawców i zajęta powierzchnia wystawiennicza to ok. 60 proc. stanu sprzed pandemii – odnotowuje Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, dodając, że z obecnej perspektywy wydaje się, że najgorsze już za branżą.

Tym bardziej, że – jak zauważa - frekwencja na imprezach często pozytywnie zaskakuje. Organizatorzy poznańskich Targów Edukacyjnych i Książki obsłużyli np. podczas tegorocznych edycji 40 gości, a rok przed pandemią - 50 tysięcy.

- Są imprezy targowe, co nas ogromnie cieszy i napawa optymizmem, które okazały się dwa razy większe i miały trzy razy więcej zwiedzających. A to dopiero preludium, ponieważ wystawcy, aktualnie uczestniczący w targach w Polsce to przede wszystkim firmy krajowe, obecność firm zagranicznych jest, póki co, symboliczna. Czekamy zatem jeszcze na powrót całej rzeszy zagranicznych wystawców – wyraża nadzieję Beata Kozyra.

Cykliczne i nowe imprezy

– Miło patrzeć, że po dwóch latach pandemii branża wraca do życia. Pawilony wystawiennicze w całej Europie zaczynają się zapełniać. Wystawcy wracają z dużym entuzjazmem, podobnie jak kupujący. Luka się wypełnia, rośnie potrzeba powrotu i uczestnictwa w targach, żeby nawiązywać relacje biznesowe – mówił podczas Europejskiej Konferencji Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (UFI, odbywającego się w Poznaniu, agencji Newseria Biznes Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

Jednak tradycyjnie

Imprezy targowe wracają, i to w tradycyjnej, znanej sprzed 2020 roku, formie, mimo pojawiających się w ostatnich 2 latach opinii, że targi branżowe „przesuną się” do internetu lub będzie można w nich uczestniczyć w formie hybrydowej.

Pandemia nauczyła nas kilku rzeczy. Przekonaliśmy się, jak dużo można zrobić w świecie cyfrowym, jak można ulepszyć targi, kiedy towarzyszą im usługi cyfrowe. Pandemia pokazała nam również bardzo dobitnie, że spotkań twarzą w twarz nie da się w biznesie niczym zastąpić – mówi Kai Hattendorf.

Obecnie każda szanująca się impreza targowa może być również śledzona on line. Jest to niezbędny, ale jednak, dodatek do tradycyjnej formy uczestnictwa w targach. Potwierdzają to wyniki zleconych przez Grupę MTP i wykonanych przez infuture.institute badań: ponad 70 proc. respondentów wskazuje bowiem, że udział w tradycyjnych targach zaspokaja ich potrzebę kontaktów społecznych. Badani znacznie chętniej deklarują też swój udział w targach stacjonarnych.

Przyszłość z technologią

Technologia jednak ma mieć znaczący wpływ na rozwój tej branży w kolejnych latach.

– Patrzenie na takie wydarzenia przez pryzmat tylko jednego, dwóch czy pięciu dni, kiedy ludzie odwiedzają targi, jest przestarzałe. W przyszłości będziemy zajmowali się klientami przez cały rok, nie tylko przed i po targach. Będziemy łączyć kupujących i sprzedających, zbliżać do siebie ludzi i ich pomysły przez cały rok. Będzie więcej stacjonarnych wydarzeń, może niektóre z nich będą mniejsze, ale za to będą rozproszone po całym świecie i wspierane przez mnóstwo rozwiązań cyfrowych. W tym aspekcie technologie cyfrowe będą mogły naprawdę przyczynić się do rozwoju branży – przewiduje dyrektor zarządzający UFI.

Ubiegły rok przyniósł odbicie

Przez cały okres trwania pandemii branża targowa z ogromną determinacją liczyła na jak najszybszą możliwość ponownego otwarcia. Wiele imprez musiało ulec przesunięciu na inny termin lub w ogóle zostało odwołanych. W 2021 z 80 wydarzeń zaplanowanych przez Grupę MTP do skutku doszły jedynie 33.

- Udało się osiągnąć 40 proc. tego, co w 2019 r. – mówi Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. O ile poprzedni rok okazał się dla Grupy MTP swoistym „odbiciem”, to obecny zapowiada się już obiecująco, tym bardziej, że zainteresowanie organizowanymi obecnie wydarzeniami dopisuje, i to bardzo.

Początek powrotu

We wrześniu 2021 roku targi rozpoczęły swój powrót. Był on jednak pełen zakrętów, i to czasem nawet – ostrych. Branża musiała mierzyć się bowiem z kolejnym etapem pandemii, narastającymi negatywnymi zjawiskami ekonomicznymi czy wreszcie – wybuchem wojny w sąsiadującej Ukrainie.

- Sprostanie tym wyzwaniom może tylko nas wzmocnić. Wzbogaceni o nowe doświadczenia, a także – kompetencje, stale rozwijamy się, dostosowując nasze zdolności do zmieniających się okoliczności. Ma to także wpływ na dzisiejszy kształt branży targowej – uważa Tomasz Kobierski.

Nowe funkcje i twórcze role

- Targi powinny stać się dziś pojęciem znacznie szerszym niż tylko dotyczącym np. miejsc z powierzchnią wystawienniczą, gdzie przy tej okazji nawiązywane są kontakty biznesowe. Rola organizatorów targów wykracza bowiem znacznie dalej i polega na szeroko pojętym zagospodarowywaniu wolnego czasu. Jest twórcza, i to pod każdym niemal względem. Można wymienić tu przecież naszą funkcję kulturo twórczą czy nawet miasto twórczą, gdyż w ostatnim czasie koncentruje się u nas wiele aktywności miejskich – wskazuje Tomasz Kobierski.

Ten kierunek rozwoju branży targowej znajduje potwierdzenie w wynikach zleconych przez Grupę MTP badań „W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej”. Wynika z nich, że postępująca digitalizacja i zmiany demograficzne sprzyjać będą zmniejszaniu powierzchni targowej wynajmowanej przez wystawców. W efekcie zmieni się model biznesowy targów, a branża zdywersyfikuje swoją działalność. Zarabianie na wynajmowaniu metrów kwadratowych rzeczywistej przestrzeni w halach wystawienniczych czy oferowanie usług związanych z organizacją tradycyjnych targów może bowiem okazać się niewystarczające. Infrastruktura targowa wykorzystana zostanie w znacznie szerszym wymiarze na miejsca spotkań o różnym charakterze.

Dziś dominuje biznes, ale z czasem zrobi on też miejsce dla innych rodzajów aktywności. Jest to zgodne z oczekiwaniem młodszego pokolenia (tzw. Alfa i Z), które – według badania „W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej” chciałoby takich zmysłowych doświadczeń jak rozrywka, edukacja, tworzenie społeczności.

Powrót z przeszkodami

Dziś jednak targi muszą całkowicie wrócić na prostą.

- Pomimo zadowalających wyników z pierwszych miesięcy br. i dobrych prognoz, branża jest świadoma, iż odbudowa popytu oraz stabilnej kondycji finansowej sprzed pandemii to długotrwały proces. Proces, który utrudnia nieco brak wykwalifikowanej kadry, która odpłynęła z branży targowej, zwłaszcza z firm oferujących usługi projektowania i budowy stoisk targowych. W chwili obecnej firmy targowe rekrutują pracowników. Mają zdecydowanie więcej zamówień niż są w stanie aktualnymi zasobami ją wykonać – wskazuje Beata Kozyra.

Jak informowali kilka miesięcy temu przedsiębiorcy z Komitetu Obrony Branży Targowej, z ich firm miało w ostatnich 2 latach odejść aż 30 procent pracowników. Aby zachęcić młodych ludzi do pracy w wychodzącej z lockdownu branży, Polska Izba Przemysłu Targowego uruchomiła na jesieni 2021 roku specjalny projekt Monter Expo. Pozwoli on na kształcenie nowej kadry specjalistycznej dla firm targowych. Wiele z 4 lub 4 i pół tysiąca pracujących dla targów firm mogło będzie bez przeszkód realizować zlecenia dla organizatorów targów w Polsce i za granicą, gdzie ma mocną pozycję np. w projektowaniu i budowie powierzchni wystawienniczych.

Dochodowa branża. Jak będzie dalej?

Targi przed pandemią generowały rocznie 493 miliardy euro (551 miliardów dolarów) sprzedaży biznesowej. Łączne wydatki zwiedzających i wystawców to ponad 299 mld EUR (334 mld USD) w całym łańcuchu wartości branży targowej – organizatorzy targów, obiekty targowe, stoiska targowe, spedycja targowa i inne usługi na rzecz targów oraz zakwaterowanie, wyżywienie i podróże związane z udziałem w targach.

Dziś, spowodowane pandemią straty branży targowej szacowane są na około 4 mld złotych. Dotyczą one zarówno organizatorów targów, jak i podmiotów gospodarczych, często zatrudniających kilka lub kilkanaście osób, pracujących na potrzeby imprez targowych.

Targi to część branży MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), która w Polsce odpowiada za ok. 1,5 proc. PKB, a globalna wartość tego rynku w 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemią, wynosiła ok. 1,2 mld dol. Rok później, w wyniku lockdownów i pandemicznych obostrzeń, polskie firmy z branży spotkań i wydarzeń odnotowały spadek przychodów sięgający 73 proc. Teraz, po ponad dwóch latach branża MICE – nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – wraca powoli do funkcjonowania w przedpandemicznej, stacjonarnej formule. Dziś, spowodowane pandemią, straty branży targowej szacowane są na około 4 mld złotych.