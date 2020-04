Targów nie odbuduje się natychmiast. Firmy projektujące i budujące stoiska w katastrofalnej sytuacji

Organizatorzy branżowych imprez targowych, jak i firmy świadczące usługi dookoła targowe znalazły się w sytuacji wręcz katastrofalnej – na skutek odwołania praktycznie wszystkich zaplanowanych wydarzeń tej branży. Jeden z elementów rządowego wsparcia - zwolnienie z ZUS - został tak skonstruowany, że może pomóc bardzo małej grupie przedsiębiorstw – mówi Krzysztof Szofer, prezes firmy Abyss, zajmującej się m.in. budową stoisk w przestrzeni targowej, zasiadający też w radzie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jego zdaniem, na początku kolejnego już miesiąca kryzysu, wiele zaangażowanych w organizacje targów przedsiębiorców musi podjąć decyzję, co dalej z ich firmami i pracownikami. Dla tak mocno interdyscyplinarnej branży może to oznaczać wyrok śmierci.

Niemal od samego początku epidemii polska branża targowa oczekuje rządowej pomocy, a ostatnio przede wszystkim uwzględnienia jej na poszczególnych etapach odmrażania gospodarki. Straty firm z tego sektora Polska Izba Przemysłu Targowego szacuje na około 150 mln złotych miesięcznie.

- Odwołanie praktycznie wszystkich imprez targowych, już w ostatnich dniach lutego, postawiło zarówno organizatorów targów jak i całą rzeszę firm świadczących usługi dookoła targowe w sytuacji wręcz katastrofalnej – mówi Krzysztof Szofer, prezes firmy Abyss zajmującej się m.in. budową stoisk w przestrzeni targowej, zasiadający też w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Takich firm jak kierowana przez niego są w Polsce setki. Wiele z nich przed wybuchem pandemii bardzo dobrze radziło sobie na rynku, również dlatego, że polskie imprezy targowe od lat przyciągają już kontrahentów z wielu, nawet bardziej odległych, stron świata. W tym roku jednak ich organizatorzy musieli je odwołać lub przesunąć w czasie bez gwarancji, że jednak dojdą do skutku.

- Tak ważny segment gospodarki jest praktycznie niezauważany przez rządzących. Nawet program odmrażania gospodarki w żadnym z punktów nie obejmuje naszej branży. Zapomniano, że rynek targowy to armia blisko 500 przedsiębiorstw, z czego większość to eksporterzy usług. Wydawałoby się, że są to firmy potrzebne w obrocie gospodarczym – pieniądze z zagranicy zostają wydane w kraju – podkreśla Krzysztof Szofer i dodaje, że dziś firmy z jego sektora stają przed pytaniem, co dalej z dalszym istnieniem, a przede wszystkim co z pracownikami. - Dla tak mocno interdyscyplinarnej branży może to oznaczać wyrok śmierci – przewiduje.

A przecież, jak przypomina, polskie firmy przez ostatnie kilkanaście lat wypracowały sobie na rynkach europejskich określoną renomę. W branży usług okołotargowych stały się w Europie potentatami.

- Podobnie jak branża transportowa – dla której również stanowimy dość spory rynek – konkurowaliśmy z firmami europejskimi, wygrywając rzetelnością, terminowością, jakością wykonania oraz na końcu ceną. Państwa europejskie próbowały np. poprzez różne regulacje prawne powstrzymać ekspansję eksportu naszych usług. Mimo braku jakiejkolwiek pomocy ze strony naszego rządu, udało nam się to przetrwać – wyjaśnia Krzysztof Szofer.

1

2

3