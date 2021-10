Tatrzańska Ostoja w Zakopanem wśród obiektów zarządzanych przez Dobry Hotel

Tatrzańska Ostoja, kompleks luksusowych apartamentów w Zakopanem, dołączył do obiektów zarządzanych przez Dobry Hotel.

Przełom lata i jesieni okazał się wyjątkowo udany dla Dobrego Hotelu.

Poza pozyskanymi w sierpniu krakowskim H15 Palace i warszawskim H15 Boutique Hotel – w składzie obiektów zarządzanych przez grupę znalazł się także kompleks nowych, luksusowych apartamentów, Tatrzańska Ostoja.

Obiekt położony jest w jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast – Zakopanem.

- Bardzo cieszy nas fakt, że – pomimo trudnego dla całej branży okresu spowodowanego pandemią – sieć Dobrego Hotelu rozwija się coraz prężniej, czego potwierdzeniem jest podpisanie nowej umowy z hotelem Tatrzańska Ostoja. Dokładamy wszelkich starań, aby – mimo pojawiających się niepewności co do ewentualnych obostrzeń w przyszłości – nasi Goście mogli w pełni cieszyć się komfortowym i bezpiecznym wypoczynkiem w całej Polsce. Głęboko wierzymy, że nadchodzący czas pozwoli każdemu udać się, gdzie tylko zechce, bez obawy o zdrowie swoje i bliskich. Ponadto, z biznesowego punktu widzenia, dołączenie hotelu do ugruntowanej i stabilnej grupy hotelowej, jaką jest Dobry Hotel, gwarantuje efekt synergii i skalę działania, nawet w mniej pewnych czasach - mówi Daniel Łukaszewicz, Dyrektor Zarządzający Grupy Dobry Hotel.

Tatrzańska Ostoja to nowoczesny hotel, usytuowany w klimatycznej, pozbawionej hałasu lokalizacji, z której łatwo dotrzeć do najbardziej popularnych w Zakopanem i okolicach atrakcji. W obiekcie znajduje się 28 nowych, luksusowych apartamentów odpowiednich dla osób odwiedzających Zakopane zarówno w celach wypoczynkowych, jak również biznesowych. Apartamenty cechują się nowoczesnym, luksusowym wyposażeniem wraz z pełnym wyposażeniem kuchni znajdującej się w każdym z nich. Przebywający w apartamentach VIP Goście mogą skorzystać z prywatnej sauny, a do pomieszczenia dostaną się bezpośrednio za pomocą windy. Dodatkowo, osoby odwiedzające Tatrzańską Ostoją mogą korzystać z sali konferencyjnej, kącika zabaw dla dzieci oraz garażu podziemnego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl