Azja, Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód - to tam swój wiosenny urlop spędzi wielu Polaków. Arabia Saudyjska i Oman to nowości na liście.

Do najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków podróży od lat należą kraje z południa Europy, głównie Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia.

Polakom marzy się słoneczna pogoda, ciepełko w przyjaznej dla portfela cenie.

Jednak wyniki ostatnio przeprowadzonej analizy wskazują na ożywienie zainteresowania dalekimi, międzykontynentalnymi podróżami, również do tych krajów m.in. w regionie Azji, które dotąd z powodu COVID-19 były raczej zaniedbane przez turystów.

Międzykontynentalne podróże wracają do łask i cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Okazuje się, że ciepła i słońca zaczynamy poszukiwać już wczesna wiosną, stawiając na bardziej egzotyczne destynacje, a nie tylko te w zasięgu Europy. Kierunki w Azji, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie odnotowują w tym roku największy wzrost rezerwacji w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kraje, które w szczególności odnotowują największy wzrost liczby rezerwacji, to:

Malediwy

Tajlandia

Japonia

Korea Południowa

Oman

Arabia Saudyjska

Malezja

Wietnam

Indie

Oman to niewielki kraj, który od lat cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz większe zainteresowanie turystów. Dodatkowo, jest doskonały na samodzielny roadtrip. Nowością w zestawieniu jest Arabia Saudyjska, a wszystko dzięki temu, że kraj ten otworzył się na turystykę i podobnie jak Irak, wprowadził wizy turystyczne, dostępne na lotnisku. To ogromne ułatwienie. Podróż na Bliski Wschód wiosną to nie tylko fantastyczny, ale i bardzo rozsądny pomysł, pod względem wysokich temperatur. O tej porze roku będą one “w miarę umiarkowane” w przeciwieństwie do sezonu wakacyjnego, kiedy mogą osiągnąć nawet 50 stopni.

Wedle analizy Kiwi.com w zależności od kraju docelowego długość pobytu będzie się znacznie różnić:

Choć podróżujący do Bangkoku w Tajlandii średnio spędzą 10 dni to aż ponad połowa użytkowników zamierza pozostać od 2-3 tygodni

Zjednoczone Emiraty Arabskie (podróżujący do Abu Dhabi) - tam średni czas pobytu wynosi około 6,5 dnia, z kolei 67 proc. użytkowników na miejscu pozostanie od 1-2 tygodni

Na Malediwach średnio będziemy odpoczywać 9,5 dnia, z kolei 50 proc. ma zamiar pozostać od 2 do 3 tygodni

W Indiach (Bombaj) średnio pozostaniemy około 7 dni - co drugi użytkownik będzie eksplorował kraj od 2-3 tygodni, a 25 proc. planuje pozostać na miejscu od 3 tygodni do 2 miesięcy

Wedle danych Kiwi.com w Japonii pozostaniemy najdłużej - średnio ponad 17 dni. 38 proc. planuje pobyt od 1-2 tygodni, a co trzeci użytkownik od 2-3 tygodni.

W tym roku, podróżujący zachowali zaskakująco wysokie okno rezerwacji w porównaniu z rokiem ubiegłym, a nawet przed-pandemicznym 2019 - wyjątkiem są Malediwy.

Średnie okno rezerwacji w tym roku to około 1,5-2 miesiące. Do Tajlandii podróżujący kupowali bilety około 2 miesięcy przed planowaną podróżą, na Malediwy około 1,5 miesiąca przed wylotem, do Indii około 40 dni wcześniej, a do Emiratów Arabskich i Japonii około 54 dni wcześniej.

Kiwi.com sprawdziła ile średnio podróżujący płacili za bilety lotnicze. Tokio czy Male, w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowały największy spadek.

