The Complex to nowa kulinarno-rozrywkowa miejscówka w Warszawie, gdzie dobrze miksują się smaki, ludzie i doświadczenia.

The Complex to kulinarno-rozrywkowe serce multibrandowego obiektu Louvre Hotels Group zlokalizowanego przy ulicy Towarowej 2 w Warszawie.

Pełna ekscytujących smaków i wydarzeń przestrzeń współtworzona przez trzy koncepty gastronomiczne, w której dobre popołudnia i wieczory są zawsze w programie, a idea eatertainment zamienia się w prawdziwe doświadczenie.

Położona tuż obok placu Zawiszy w Warszawie multibrandowa inwestycja to wizytówka polskiego portfolio Louvre Hotels Group. Pod jednym dachem spotykają się tu hotele Première Classe i Campanile oraz flagowiec sieci – Golden Tulip Warsaw Centre. Ten hub hospitality w sercu stolicy zaprojektowano jednak z myślą o czymś więcej niż tylko dobrze przespanej nocy. To także miejsce stworzone z myślą o budowaniu społeczności, w którym dobrze miksują się smaki, ludzie i doświadczenia. Wszystko za sprawą The Complex, przestrzeni kulinarno-rozrywkowej, która nadaje całej inwestycji wyjątkowy charakter.

The Complex.

Doświadczenie The Complex polega na dzieleniu się tym, co w życiu smakuje najlepiej. Przez cały dzień przestrzeń wypełnia pozytywna energia, której po prostu nie sposób się oprzeć. Tutaj można po prostu wyjść do ludzi i cieszyć się życiem pośród gwaru rozmów, dźwięków muzyki i wyśmienitych smaków skrojonych pod najróżniejsze gusta – mówi Iwona Janosiewicz, Cluster General Manager.

W The Complex działają trzy koncepty gastronomiczne. Dopracowane do perfekcji menu restauracji Tulipe oparto na twórczej zabawie polską i francuską sztuką kulinarną i lokalnych produktach. Czas płynie tu nieśpiesznie – od lunchu do kolacji, a doświadczenia haute cuisine i kultury celebrowania jedzenia łączą się ze zrelaksowaną atmosferą i spontaniczną gościnnością. Z kolei w The Loft króluje rzemieślniczy street food w towarzystwie lunchowej i obiadowej klasyki – to bezpretensjonalna miejscówka dla każdego, kto wyśmienitym smakiem lubi cieszyć się do syta. W całość The Complex spaja pełen wielkomiejskiego uroku koktajlbar Patio Mixology. W jego klimatycznym wnętrzu z przeszklonym sufitem na gości czeka wybór autorskich koktajli oraz przekąski rodem z najróżniejszych zakątków świata, które zachęcają do odkrywania nowych smaków i dzielenia się jedzeniem z przyjaciółmi podczas spotkania przy jednym z dużych stołów lub wspólnego relaksu na wygodnych fotelach i sofach.

W The Complex działają trzy koncepty gastronomiczne.

Projektując The Complex, nie myśleliśmy jedynie w kategoriach tworzenia atrakcyjnego „zaplecza gastronomicznego” dla naszych hoteli. To przestrzeń otwarta na miasto i jego mieszkańców, będąca integralną częścią warszawskiej sceny kulinarnej. The Complex to także coś więcej niż food court. Na naszych gości czekają transmisje sportowe, sety DJ-ów, seanse filmowe, stand-upy i wiele więcej! The Complex to miejsce, w którym dobre jedzenie spotyka się z rozrywką. Na tym właśnie polega idea eatertainment – mówi Iwona Janosiewicz, Cluster General Manager.

Wraz z otwarciem The Complex na nowy poziom wznoszą się również możliwości eventowe warszawskiego obiektu multibrandowego Louvre Hotels Group. Strefa kulinarno-rozrywkowa stanowi wspaniałe uzupełnienie przestrzeni konferencyjnych hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, oferując klientom biznesowym dodatkowe i niekonwencjonalne opcje podczas organizowania wydarzeń.

Na co dzień Patio Mixology obsługują wytrawni miksolodzy, którym jedno spojrzenie w oczy klientów wystarczy, by wyczarować dla nich dokładnie to, na co mają ochotę. To jednak nie jedyne czary, które są tutaj możliwe. W razie potrzeby nasz zespół eventowy może zamienić koktajlbar w casualową przestrzeń dla warsztatów, seminariów lub kuluarowych spotkań podczas konferencji – mówi Iwona Janosiewicz, Cluster General Manager.

Nowa przestrzeń kulinarno-rozrywkowa sprawia, że multibrandowy obiekt hotelowy Louvre Hotels Group zamienia się w produkt kompletny, oferujący całe spektrum usług hospitality – od wygodnego noclegu w standardzie dostosowanym do rozmaitych potrzeb i oczekiwań przez zróżnicowaną gastronomię aż po atrakcyjną lokalizację dla organizacji kreatywnych eventów w centrum stolicy.

The Complex to przede wszystkim miejsce tworzone przez ludzi, którzy wypełniają je życiem. To oni nadają mu sens: nasi goście hotelowi oraz mieszkańcy Warszawy, którzy (jestem o tym przekonana!) zostaną nie tylko stałymi bywalcami naszej przestrzeni kulinarno-rozrywkowej, ale także naszymi przyjaciółmi. Do zobaczenia w The Complex! – mówi Iwona Janosiewicz, Cluster General Manager.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl