Liczący 44 pokoje obiekt dołączy do nowej kolekcji hoteli butikowych w ramach umowy franczyzowej między grupą Accor a spółką Alventa Invest Sp. z o.o., właściciela obiektu oraz PI Apartamenty&Hotele, odpowiedzialną za zarządzanie hotelem.

Podpisanie umowy na pierwszy hotel nowej marki Handwritten Collection to ważny krok w rozbudowie oferty Accor nie tylko w Krakowie, który cieszy się dużym zainteresowaniem turystów z całego świata, ale i portfolio naszej sieci w Polsce. Osobiście bardzo cieszę się, że polski debiut marki Handwritten Collection odbędzie się właśnie w Krakowie. Nowy hotel dzięki współczesnej elegancji architektonicznej 100-letniej kamienicy i okazałym wnętrzom bezbłędnie wpisuje się w charakter marki Handwritten Collection. Jestem przekonany, że wspólnie z naszymi partnerami stworzymy niepowtarzalne miejsce – mówi Jacek Stasikowsk i, Development Director Accor Poland.

The Crown Kraków Handwritten Collection mieści się w eleganckiej kamienicy z 1923 roku powstałej na podstawie projektu Wacława Krzyżanowskiego, zainspirowanej okresem Art Deco. Budynek powstał jako okazały i prestiżowy pięciokondygnacyjny dom w prestiżowej lokalizacji Krakowa. Już od samego progu, nowy hotel przeniesie gości w świat epoki, która kojarzy się z wytwornością, elegancją i szykiem poprzez wyjątkowe dzieła sztuki oraz starannie wyselekcjonowane niszowe alkohole i cygara. Dzięki temu obiekt stanie się unikalnym miejscem na mapie miasta, wpisującym się w jego dorobek kulturowy i historię. Poza starannie urządzonymi pokojami, do dyspozycji gości znajdzie się też restauracja, bar&cigar, sala konferencyjna oraz strefa fitness.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby zrewitalizować tą wyjątkową kamienicę i tchnąć w nią nowego ducha. Zachowując szacunek do historycznej formy budynku dodaliśmy współczesną elegancję, łącząc tym samym przeszłość z teraźniejszością. Zadbaliśmy o każdy detal i szlachetność materiałów, nie zapominając jednocześnie o użytecznej stronie obiektu - mówi Wiesław Hałucha Prezes Zarządu Alventa Invest.

The Crown Kraków Handwritten Collection znajduje się na jednym z głównych historycznych traktów miasta, wiodącym wprost na Rynek Główny. Najważniejsze punkty Starego Miasta, Wawelu i Kazimierza znajdują się w zasięgu pieszej wycieczki. Blisko stąd także do gmachów Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni, a także najważniejszych instytucji kultury w mieście oraz prężnie rozwijającego się biznesu.

The Crown, to wyjątkowy obiekt, łączący w sobie świetny pomysł połączenia stylu Art Deco w nowoczesnej odsłonie, niebanalne wykończenie, sztukę oraz fantastyczny storytelling. Dla naszych gości stworzyliśmy miejsce o wyjątkowym charakterze, stylowe i przytulne, a zarazem pełne życia i barwnych doświadczeń. Cieszymy się, że dzięki współpracy z grupą Accor nasz obiekt stał się wartościowym dodatkiem do tak niezwykłej kolekcji - mówi Agnieszka Dąbrowska, prezes zarządu PI Apartamenty&Hotele.