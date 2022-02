To były rekordowe ferie dla branży noclegowej, ale turyści tracili nie tylko pieniądze

Podczas ferii było drogo i tłoczno – wynika z raportu platformy Noclegi.pl. Do wyjazdów nie zniechęciły Polaków ceny wyższe o 20 proc. niż w 2020 roku.

W ferworze zimowych atrakcji turyści zostawili w obiektach hotelowych coś więcej, niż tylko pieniądze.

Zapominalscy porzucili w pokojach sporo bielizny, książek, gadżety erotyczne, a nawet... protezę nogi do pływania.

Do końca ostatniej tury ferii zostało jeszcze kilka dni, ale już teraz na podstawie danych z rezerwacji podsumować można mijający sezon. A był on rekordowy. Jak wynika z danych platformy Noclegi.pl w tym roku dokonano aż 5 razy więcej rezerwacji w stosunku do ostatnich ferii przed pandemią w 2020 roku. Tegoroczne wypady zimowe były zdecydowanie krótsze niż dwa lata temu – średnio rezerwowano o 2-3 noclegi mniej. Więcej natomiast było wyjazdów typu city break.

– Najwięcej rezerwacji było w apartamentach, trzy razy więcej niż w 2020 roku – mówi Natalia Jaworska, ekspert Noclegi.pl. – To trend ukształtowany w pandemii, gdy nauczyliśmy się szukać przestrzeni w oddaleniu od innych turystów, jednak nigdy jeszcze apartamenty nie były tak popularne jak teraz.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nie było zaskoczenia jeśli chodzi o najczęstsze wybory Polaków dotyczące miejsca wypoczynku. Na liście najpopularniejszych miejscowości królowały Zakopane, Karpacz, Wisła, Szklarska Poręba, Murzasichle.

Ze wszystkich rezerwacji dokonanych na ferie 2022 aż 65% zostało dokonanych z płatnością bonem turystycznym i średnia cen takich rezerwacji była wyższa o 5%. – Popularność bonu turystycznego w tym okresie nie dziwi, przecież to czas wyjazdów rodzinnych, związanych z przerwą w zajęciach szkolnych, a przy obecnych cenach wsparcie pomogło wielu budżetom domowym pokryć koszty wyjazdu – tłumaczy ekspertka Noclegi.pl.

Do najdroższych należały wyjazdy do Zakopanego, gdzie średnia cena za pobyt wzrosła względem 2020 o 30%. Tygodniowy pobyt czteroosobowej rodziny kosztował tu średnio 2800 złotych. Najczęściej jednak wyjeżdżano na 3-4 dni. Najtaniej można było wypocząć w Wiśle, bo już za 866 złotych za pobyt rodziny czteroosobowej, przy średniej cenie za osobę za noc na poziomie 78 złotych czy w Białym Dunajcu, gdzie średnia cena za osobę wynosiła 85 złotych.