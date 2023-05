Jedna z najbardziej wyczekiwanych rewitalizacji Wrocławia – hotel Grand, naprzeciwko Dworca Głównego PKP – osiągnęła kluczowy moment. Można już podziwiać bryłę, ornamenty i sztukaterię. Kiedy do hotelu Grand wprowadzą się goście?

Postępuje rewitalizacja hotelu Grand we Wrocławiu.

Hotel Grand we Wrocławiu znajduje się naprzeciwko Dworca Głównego PKP.

Otwarcie hotelu Grand we Wrocławiu planowane jest w połowie 2024 roku.

Inwestor, Rafin Developer zapowiada kolejne rewitalizacje, wśród nich prace w Pałacu Hatzfeldów.

Kiedy do hotelu Grand wprowadzą się pierwsi goście? - Już w połowie przyszłego 2024 roku. Taki mamy plan, aby na przyszłe wakacje wszyscy turyści przybywający do Wrocławia mogli zatrzymać się i poznać nową odsłonę historycznego dla miasta hotelu - mówi Paweł Rojek, prezes Rafinu.

Rewitalizacja hotelu Grand we Wrocławiu. fot. materiały prasowe

Symbol hotelowego luksusu

Historycznie hotel Grand uznawany był za ikonę miasta i symbol hotelowego luksusu. Razem z hotelem Piast tworzyły bramę do Wrocławia, były też pierwszymi obiektami, które przejezdni oglądali po wyjściu z dworca głównego.

Rewitalizacja hotelu Grand we Wrocławiu. fot. materiały prasowe

Rafin Developer, właściciel obiektu postawił sobie za cel przywrócenie dawnego blasku w tej części miasta. Iluminacja świetlna hotelu Grand to element, który na nowo definiuje najbliższe sąsiedztwo już wcześniej odnowionego Dworca Głównego.

Wysoki parter i pierwsze piętro hotelu imponują swoim wykończeniem, wykonanym przy użyciu piaskowca. Każdy element, począwszy od ornamentów, balustrad, aż po zdobienia sztukaterii artystycznej, został odtworzony ze szczególnym pietyzmem.

Rewitalizacja hotelu Grand we Wrocławiu. fot. materiały prasowe

Rafin szykuje się na Pałac Hatzfeldów

- Konsekwentnie realizujemy dwie strategie działania. „Rafin - Witaj w domu” to budowa mieszkań i domów dla wrocławian. Ale Rafin to nie tylko wrocławski deweloper. Zgodnie z drugą strategią „Rafin - Z miłości do Wrocławia” rewitalizujemy historyczne zabytki implementując w nich funkcje hotelowe - podkreśla Piotr Wiak, wiceprezes ds. handlowych spółki Rafin.

- Na wszechobecny hejt, głośne slogany patodeweloperki, swoimi historycznymi realizacjami udowadniamy naszą odpowiedzialność za miejską przestrzeń dla przyszłych pokoleń. Hotel Grand jest tego ostatnim przykładem. Podnosimy poprzeczkę szykując się już na Pałac Hatzfeldów – dodaje.

Deweloper zapowiada, że do końca maja zostaną zdemontowane ostatnie rusztowania na parterze, co zdecydowanie poprawi ruch pieszych wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz ul. Kołłątaja. Elewacja parteru i wykończenie strefy wejścia zostanie osobno zabezpieczone dla przyszłych prac wykończeniowych.

