To już pewne: można bez przeszkód planować wakacyjne wyjazdy. PAŻP porozumiał się z kontrolerami lotów

We wtorek Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury informował, że w jego opinii Polakom nic nie zakłóci planów urlopowych. Jego słowa potwierdza zawarte właśnie porozumienie.

- Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy - powiedziała szefowa PAŻP Anita Oleksiak.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Zakończyły się także konsultacje społeczne dotyczące obu tych dokumentów - dodała Oleksiak.

- Do systemu wynagrodzeń wdrożono mechanizmy inflacyjne, które są elementem systemu rozliczeń w ramach Planu Skuteczności Działania Agencji - mówiła Rusłana Krzemińska, rzeczniczka prasowa PAŻP. Podkreśliła ona, że obecny, nowy taryfikator wynagrodzeń jest klarowny.

- Będzie czytelny dla pracowników, bez elementów uznaniowości - powiedziała Krzemińska. Problem pojedynczych dyżurów kontrolerów także znalazł pozytywne rozwiązanie:

- Ograniczamy stosowanie SPO do absolutnego minimum - zapewniła Krzemińska,

Zwolnieni kontrolerzy zostaną przywróceni do pracy.

- Podpis porozumienia dotyczył tylko jednego związku ZZKRL, który był w sporze zbiorowym z pracodawcą. Porozumienie w sprawie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania miało być jednak konsultowane z 13 związkami. Wszystkie rozmowy zostały zakończone.

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec kwietnia br. podpisali porozumienie, które miało obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Do 10 lipca obowiązywało porozumienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL).

Na bazie jego ustaleń PAŻP zobowiązał się do natychmiastowego audytu organizacyjnego i przeprowadzenia restrukturyzacji. Związek Kontrolerów Ruchu Lotniczego zobowiązał się do zarekomendowania swoim członkom powrotu do pracy, lub przedłużony okres wypowiedzenia do 10 lipca br.

Negocjacje dotyczyły regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania a także tematów bezpieczeństwa i trwały przez kilka ostatnich tygodni.

10 dni temu Anna Garwolińska, pełnomocniczka Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego poinformowała, że rozmowy PAŻP i kontrolerów lotów zerwano, a pracownicy wycofali się z zwartych wcześniej ustaleń.

Podpis ministra na porozumieniu kończy stan zagrożenia strajkiem. Jak ostatecznie będzie wyglądało porozumienie PAŻP z kontrolerami ruchu lotniczego dowiemy się jutro - PAŻP zapowiedziała konferencję prasową w tej sprawie.