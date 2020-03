To miasto staje się stolicą MICE. Po raz pierwszy liczba uczestników wydarzeń biznesowych przekroczyła milion

W 2019 roku zorganizowano w Katowicach 6453 wydarzenia biznesowe, w tym kolejną edycje Intel Extreme Masters z ponad 174 tys. gości, ale także Światowa Konferencja Antydopingowa, Europejski Kongres Gospodarczy, Fryderyki, Europejską Konferencje Regionalną Interpolu, czy Konferencje CyberTek. W porównaniu do 2018 roku (gdy odnotowano 6170 wydarzenia) łączna liczba spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowym w 2019 roku jest większa o 283 spotkania biznesowe, co oznacza wzrost liczby takich wydarzeń o 4,59 proc.

- Ponad milion gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2019 r. Kolejny rok z rzędu jest rekordowy! Do Katowic w zeszłym roku przyjechało o ponad 260 tys.. więcej osób więcej niż w 2018 r. Oznacza to prawie 35% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. W 2018 roku byliśmy gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP24, który stał się kamieniem milowym w rozwoju turystyki biznesowej w mieście. W zeszłym roku w Katowicach oprócz cyklicznych kongresów i konferencji odbyła się Światowa Konferencja Antydopingowa, a także konferencja Interpolu. Otrzymaliśmy także tytuł gospodarza Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się 2022 roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Za każdym razem podkreślamy, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i naszych mieszkańców. Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni sklepikarze. Przeciętnie uczestnik konferencji korzystający z noclegu „zostawia" w Katowicach ponad 749 zł, a nie korzystający 178 zł. Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych – chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic – dodaje prezydent Krupa.