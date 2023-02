Obserwując obłożenie hoteli w pierwszym miesiącu 2023, zakładamy, że ten rok może okazać się słabszy w stosunku do poprzedniego – mówi Aleksander Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej.

Ferie na Podhalu powoli zbliżają się do końca. W ostatnich dwóch tygodniach przewidywanego czasu wolnego na wypoczynek udali się, m.in. goście z Mazowsza, którzy – jak twierdzi Aleksander Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, kochają tę destynację, co odzwierciedla się w aktualnej ofercie.

W samym Zakopanem widać, to na przykładzie wyższych cen w obiektach noclegowych – mówi Aleksander Wierzba.

Aleksander Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, mat.pras.

Nadwiślańska Agencja Turystyczna posiada jeden obiekt na Podhalu – Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska i na jego przykładzie wskazuje na zdecydowane skrócenie okna rezerwacyjnego.

Rezerwacje są robione z tygodnia na tydzień. Jest też mniej rezerwacji długoterminowych. Największe obłożenie obserwujemy w weekendy – mówi Aleksander Wierzba.

Krótkie okienko rezerwacyjne także latem

Jak dodaje rezerwacje na ostatnią chwilę, to trend, który obserwujemy już od dłuższego czasu i możemy się spodziewać, że zostanie on już z nami na stałe.

- Zawsze okres styczniowo-lutowy, czyli początek roku, to już czas planowania letniego wypoczynku. Widzimy już rezerwację na te „najlepsze” okresy, szczególnie w obiektach nadmorskich, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w analogicznych okresach przed pandemią – przyznaje wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. - Klienci czekają z decyzjami zakupowymi, w dużym stopniu uzależniają je też od pogody, co widać np. przy rezerwacji długich weekendów. Zmienia się rynek, zmienia się klient, a my musimy działać elastycznie i odpowiadać na oczekiwania naszych gości.

Ceny wpłyną na obłożenie?

- Zakładamy, patrząc już na obłożenie naszych hoteli w pierwszym miesiącu tego roku, że ten rok może okazać się słabszy w stosunku do poprzedniego. Ma na to wpływ sytuacja makroekonomiczna, wojna na Ukrainie - mówi Aleksander Wierzba.

Wzrost kosztów powoduje podwyższenie cen, a otwarcie sobie powiedzmy, że wypoczynek nie jest usługą pierwszej potrzeby – wyjaśnia Aleksander Wierzba.

Mocną stroną hoteli może być rozbudowana oferta i różnorodne opcje cenowe. - Polacy potrzebują wypoczynku i z pewnością z niego nie zrezygnują. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie liczba rezerwacji jest mniejsza, a pobyty są rezerwowane na ostatnią chwilę, ale zainteresowanie ofertą jest – podsumowuje Aleksander Wierzba.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl