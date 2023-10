Osoby z końca pokolenia Y (1980-95) i pokolenie Z (1095-2010) deklarują, że nie chcą mieć samochodu. Jedna trzecia nawet nie stara się o prawo jazdy. Młodzi wybierają tramwaje, pociągi i taksówki. Oto najlepsze SPA osiągalne pociągiem z Warszawy.

Shuum Boutique Wellness Hotel

liczba pokoi: 59

właściciel: Grażyna i Jerzy Wrona.

lokalizacja: Tadeusza Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg

osiągalny w 7 godz. 24 min. z dworca Warszawa Centralna

Shuum Boutique Wellness Hotel ma 12 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Shuum Boutique Wellness Hotel to unikalne, naturalne, manualne zabiegi, masaże na twarz i ciało oraz zabiegi spa dla dwojga m.in: masaż ziołowy, tajkki masaż olejowy czy naturalny Naturalny lifting ultradźwiękami BASIC. W ramach Medical Wellness badania pod okiem dr n. med. Marzeny Rypiny pomogą znaleźć przyczyny gorszego samopoczucia czy osłabienia organizmu. Skorzystaj z porad dietetycznych lub tradycyjnych metod medycyny chińskiej i ciesz się siłą zdrowia. Jest to m.in. konsultacja dietetyczna czy analiza składu ciała. Do kompleksu Wellness & Spa przynależą jeszcze: Joga & Fitness oraz Sauny & Basen.

Pałac Mortęgi Hotel & SPA

liczba pokoi: 50

właściciel: Aliny i Jan Szynaków

lokalizacja: Mortęgi 3, 14-260 Lubawa

osiągalny w 3 godz. 5 min. z dworca Warszawa Centralna

Pałac Mortęgi Hotel & SPA ma 19 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Pałac Mortęgi Hotel & SPA to strefa doznań dla ciała i ducha. Sensualne rytuały, najnowsze osiągnięcia kosmetologii estetycznej oraz rehabilitacji, wykonywane przez doświadczonych terapeutów sprostają najbardziej wymagającym gościom. Obiekt posiada saunę suchą, łaźnie parową oraz saunę infrared.

Grand Lubicz

liczba pokoi: 310

właściciel: Łukasz de Lubicz Szeliski

lokalizacja: Wczasowa 4, 76-270 Ustka

osiągalny w 5 godz. 18 min. z dworca Warszawa Centralna

Grand Lubicz ma 20 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Strefa SPA & Wellness w Hotelu Grand Lubicz to przestronne, urządzone ze wnętrza oraz bogata oferta profesjonalnych zabiegów. Obiekt swoją ofertę proponuje w pakietach dedykowanych dla niej, dla niego, dla dwojga. Sezonowo goście spa znajdą kosmetologię estetyczna, zabiegi na ciało i twarz, zabiegi laserowe i wizaż.

Hotel Narvil Conference & Spa

liczba pokoi: 332

lokalizacja: Czesława Miłosza 14A, 05-140 Serock

osiągalny w 1 godz. 31 min.. z dworca Warszawa Centralna

Hotel Narvil Conference & Spa ma 21 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Hotel Narvil usytuowany jest niespełna godzinę drogi od Warszawy, co pozwala na wspaniały relaks w malowniczej mazowieckiej przyrodzie, z dala od zgiełku miasta. Zapewnij sobie niezapomniany czas w naszym SPA niedaleko Warszawy. Niagara Spa to strefa relaksu, strefa Termalna, zabiegi i pakiety Day dla niej, dla niego i dla dwojga.

Binkowski Resort

liczba pokoi: 141

właściciel: Ryszard Binkowski

lokalizacja: Wojciecha Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

osiągalny w 3 godz. 24 min. z dworca Warszawa Centralna

Binkowski Resort ma 22 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Binkowski SPA oferuje dwie marki Arkana i Phytomer. Dostęp do spa umożliwia część ofert specjalnych kieleckiego hotelu. Propozycja relaksu obiektu to: basen tropikalny, basen na dachu i kompleks saun.

Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA & Wellness

liczba pokoi: 120

lokalizacja: Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój

osiągalny w 3 godz. 50 min. z dworca Warszawa Centralna

Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA & Wellness ma 24 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Vitality Medical Spa&Wellness to 7 profesjonalnych gabinetów oferujących zabiegi pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp, masaże pielęgnacyjne oraz ceremonie wellness. Spa & Wellness to także basen, cardio room, jacuzzi i sauny (fińska i IR). W obiekcie używane są markowe kosmetyki Sothys i Skeyndor.

Hotel Grano

liczba pokoi: 135

właściciel: Dariusz Radtke, prezes zarządu Grano Group

lokalizacja: Adres: Pszenna 3, 80-749 Gdańsk

osiągalny w 2 godz. 54 min. z dworca Warszawa Centralna

Hotel Grano Sopot Marriott Resort & Spa ma 26 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Strefa SPA to przestrzeń stworzona do wypoczynku. Tutaj goście mogą zaznać wyciszenia po intensywnym dniu pracy lub po prostu przyjść do naszej oazy spokoju i znaleźć chwilę dla siebie. Motywem przewodnim wnętrz w naszym hotelu są kwiaty. Taki design będzie Wam towarzyszył również w SPA. Wierzymy, że obcowanie z naturą sprzyja relaksującym chwilom dla duszy i ciała.

Sopot Marriott Resort & Spa

liczba pokoi: 145

właściciel: Beata Piosik · Dyrektor Generalny w Sopot Marriott Resort & Spa

lokalizacja: Bitwy pod Płowcami 59, 81-731 Sopot

osiągalny w 3 godz. 15 min. z dworca Warszawa Centralna

Sopot Marriott Resort & Spa ma 27 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Sopot Marriott Resort & Spa jest położony w Sopocie bezpośrednio przy plaży i deptaku spacerowym, w miejscu o spokojnej atmosferze. Mera SPA - miejsce stworzone z pasji i wiary, że właściwie podane chwile relaksu są prawdziwą odnową dla ciała i umysłu.

Radisson Resort Kołobrzeg

liczba pokoi: 209

lokalizacja: Morawskiego 10, 78-100 Kołobrzeg

osiągalny w 5 godz. 50 min. z dworca Warszawa centralna

Radisson Resort Kołobrzeg ma 28 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

W spa czekają na gości zabiegi relaksacyjne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne na twarz i ciało. Nasz basen na dachu, w którym można się opalać, podziwiając Bałtyk, to kolejny wyjątkowy sposób na spędzenie dnia.

Hotel Royal Baltic Luxury Boutique

liczba pokoi: 117

lokalizacja: Wczasowa 26, 76-270 Ustka

osiągalny w 5 godz. 33 min. z dworca Warszawa Centralna

Hotel Royal Baltic Luxury Boutique ma 33 miejsce w zestawienie top 100 SPA w Polsce

Hotel Royal-Baltic jest położony w bliskim sąsiedztwie morza i lasu. Bogata oferta zabiegów na bazie marek kosmetyków: Pevonia Botanica, Repechage, Aromatherapy Associate London oraz Academie gwarantuje dbałość o dobrą kondycję i piękno ciała.

