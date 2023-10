Pozory mylą? Fani wielkich ośrodków odpoczynkowych czekają na otwarcie choć części Hotel Gołębiewski Pobierowo, który ma być największym hotelem w Polsce. Tymczasem już teraz nie brakuje działających hoteli, które liczą miejsca w tysiącach.

Hotel w Pobierowie, okrzyknięty największym w Polsce, kolejny raz przekłada datę otwarcia – tym razem na październik 2023.

Według nieoficjalnych informacji Hotel Gołębiewski Pobierowo zamierza uruchomić na początek część pokoi – maksymalnie 500 oraz 2 restauracje.

Tymczasem na polskim wybrzeżu już trzeci sezon funkcjonuje Bel Mare & Aqua Resort.

Obiekt w minionym sezonie wakacyjnym udostępnił 1029 pokoi i apartamentów, oferując blisko 4 000 miejsc noclegowych.

Trwa licytacja na największe hotele w Polsce. W zależności od porządkowania danych można te rankingi układać na różne sposoby, nie zmienia to jednak faktu, że nadal mamy do czynienia z kilkoma, kilkunastoma liderami. Gdzie dziś szukać obiektów z największą liczbą pokoi, największą powierzchnią etc?

Obecnie największe funkcjonujące dziś hotele:

1. Międzyzdroje, Bel Mare&Aqua Resort

Bel Mare & Aqua Resort to 1029 w pełni wyposażonych pokoi i apartamentów na wynajem w Międzyzdrojach. Większość z nich to obszerne pokoje i dwupokojowe apartamenty rodzinne, dzięki czemu liczbą blisko 4 000 miejsc noclegowych Bel Mare&Aqua Resort staje się największym obiektem wypoczynkowym w Polsce.

Plac zabaw z lotu ptaka. Bel Mare&Aqua Resort. Fot. mat. pras.

Nie jest to hotel sensu stricte, a obiekt typowo rodzinny. Blisko plaży goście mają do dyspozycji tematyczne sale zabaw dla dzieci i dorosłych. W ramach Bel Mare & Aqua Resort powstaje także Aquapark w Międzyzdrojach, który ma być oddany do użytku do końca 2026 roku.

2. Karpacz, Hotel Gołębiewski

Hotel oferuje blisko 900 pokoi z 1761 miejscami noclegowymi.

Hotel Gołębiewski, Karpacz, Fot. mat. pras.

3. Czarna Góra Resort

Obiekt na Dolnym Śląsku, znajdujący się w Bystrzycy Kłodzkiej. Na gości czeka tam 1350 miejsc noclegowych.

Condohotel Czarna Góra. Fot. mat. pras.

4. Platinum Mountain Hotel & SPA

Hotel w Szklarskiej Porębie o standardzie 5* położony przy ulicy Kilińskiego 15B. Do dyspozycji gości oddaje 1100 miejsc noclegowych w 147 pokojach oraz 194 apartamentach.

Basen w Platinum Mountain Hotel & SPA. Fot. mat. pras.

5. Nosalowy Dwór Resort & SPA

Hotel w Zakopanem przy ulicy Balzera 21D. Na gości czeka 1050 miejsc noclegowych w pokojach oraz apartamentach o 3- i 4-gwiazdkowym standardzie.

Nosalowy Dwór, Fot. mat. pras.

6. Blue Mountain Resort

Ten 4-gwiazdkowy hotel w Szklarskiej Porębie przy ulicy 1-go Maja 51 oferuje 1000 miejsc noclegowych.

Blue Mountain Resort. Fot. mat. pras.

7. Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

5-gwiazdkowy obiekt w Ustce przy ulicy Wczasowej 4 posiada 900 miejsc noclegowych i 311 nowoczesnych pokoi oraz apartamentów.

Grand Lubicz Uzreowisko w Ustce, Fot. mat. pras.

8/9. Hotel Bania Thermal & Ski i Green Mountain Hotel

Białce Tatrzańskiej Hotel Bania Thermal & Ski to 4-gwiazdkowy hotel przy ulicy Środkowej 181. Na gości czeka 800 miejsc noclegowych w 262 pokojach i apartamentach.

Hotel Bania Thermal & Ski w Białce Tarzańskiej. Fot. Shutterstock

Green Mountain Hotel w Karpaczu przy ulicy Sarniej 21. Obiekt posiada w ofercie 800 miejsc noclegowych w nowoczesnych pokojach.

Green Mountain Hotel. Fot. mat. pras.

10/11. Hotel Arłamów / Baltic Park

4-gwiazdkowy hotel w województwie podkarpackim, posiada 737 miejsca noclegowe w 254 pokojach gościnnych oraz luksusowych apartamentach.

Hotel Arłamów. Fot. mat. pras.

Baltic Park, Świnoujście, 760 miejsca noclegowe (hotele 5* Radison Blue 340; Hilton 173, Baltic Park Molo 94, Baltic Park Fort 72, Baltic Park Loft 81)

Baltic Park, fot. mat. pras.





