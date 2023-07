Za nami pierwszy miesiąc wakacji. Jak podsumowują ten czas hotelarze? - Z pewnością nie jest to najlepszy sezon i z pewnością jest inny. Widać bardzo wyraźnie, że rynek reaguje na cenę - mówi Aleksander Wierzba, wiceprezes sieci hoteli NAT.

Nadwiślańska Agencja Turystyczna powstała w 1996 roku w Tychach.

W portfolio NAT znajduje się 17 hoteli trzygwiazdkowych oraz ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane na terenie całego kraju.

Nadwiślańska Agencja Turystyczna posiada również własną Stację Narciarską „Cieńków” w Wiśle.

Badania opinii wskazują, że Polacy częściej niż w ubiegłym roku wybierają zagraniczne wyjazdy, bo w wielu przypadkach są one tańsze, niż oferta krajowych hoteli. Czy ten „odpływ” widać w obiektach, np. w liczbie rezerwacji?

Aleksander Wierzba: Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy taka sytuacja ma miejsce. Dane Polskiej Organizacji Turystycznej wskazują, że w tym roku zdecydowana większość ankietowanych – aż 65 proc. – planuje spędzić wakacje w Polsce, a 28 proc. za granicą, co wskazywałoby, że teza nie jest prawdziwa, bo jednak większość z nas to w kraju zaplanowała swój wypoczynek.

Z pewnością można znaleźć oferty zagranicznego wypoczynku, które są tańsze od krajowych pobytów jednak zawsze należy brać pod uwagę jakość i standard takich usług.

A jak jest w hotelach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej?

Oferta NAT jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje wypoczynek rodzinny, pobyty prozdrowotne i promujące aktywne spędzanie wolnego czasu na Pomorzu, Mazurach, Ziemi Kłodzkiej, w Beskidach i na Podhalu. Są to lokalizacje, które przyciągają gości.

Nasze obiekty przede wszystkim oddają indywidualny klimat regionu, w którym się znajdują i zachowanie tej naturalności jest dla nas bardzo istotne. To wpływa na komfort wypoczynku i zadowolenie naszych gości. Lokalizacji i ofert, również bardzo atrakcyjnych cenowo w naszej ofercie na pewno nie brakuje.

Dlaczego ceny hoteli w Polsce podskoczyły tak wysoko, że oferta obiektów tej samej kategorii bywa droższa niż w innych krajach?

Nie zgodziłbym się z opinią, że obiekty tej samej kategorii są droższe w Polsce niż w zagranicznych kurortach. Musimy pamiętać, że „gwiazdki” w polskich hotelach nie są równoznaczne z tymi poza granicami. Szczególnie ta różnica widoczna jest poza Europą. Wybierając Turcję, Tunezję czy też Egipt musimy się liczyć z dużo niższym standardem niż ten europejski. Jakość usług też jest zdecydowanie niższa.

A co do cen, to oczywiście są wyższe, co spowodowane jest wzrostem kosztów. Staramy się jednak tak dostosować ofertę naszych hoteli i ośrodków wypoczynkowych, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Hotele są droższe, a ośrodki wypoczynkowe mają tańszą ofertę. Można wybrać pobyt bez wyżywienia, tylko ze śniadaniami lub skorzystać z opcji pełnego wyżywienia. Wszystko zależy od tego jaki budżet przeznaczony zostanie na wyjazd i jak go chcemy spędzić.

Jak oceniacie tegoroczny sezon wakacyjny pod względem rezerwacji w lipcu i sierpniu?

Z pewnością nie jest to najlepszy sezon dla polskich hotelarzy i z pewnością jest inny. Widać bardzo wyraźnie, że rynek reaguje na cenę i wiele osób liczy koszty i wybiera oferty najtańsze. Tutaj jednak zawsze należy pamiętać, że cena powinna być adekwatna do standardu i jakości.

Porównując rok do roku rezerwacji jest mniej, ale ze względu na zmianę zachowań klientów podsumować go będziemy mogli dopiero po wakacjach. Już kolejny sezon decyzję o wyborze noclegu Polscy turyści podejmują najczęściej w ostatniej chwili, więc mamy nadzieję na powtórzenie zeszłorocznych wyników. Z pewnością możemy już śmiało powiedzieć, że rezerwacje są krótsze. Do rzadkości już należą pobyty gości indywidualnych przekraczające osiem dni - mówi Aleksander Wierzba.

Aleksander Wierzba, wiceprezes zarządu sieci hoteli NAT. mat.pras.

Są obiekty i terminy, w których już nie ma miejsc na wakacyjne pobyty. Mamy też takie destynacje, w których jeszcze możemy przyjąć gości i cena jest bardzo atrakcyjna.

Które rejony wybierają Polacy w tym roku?

Goście w lecie lubią wypoczywać nad wodą. Mniej jest osób zainteresowanych aktywną górską turystyką, co zmienia się jesienią, gdy temperatury są już niższe.

Skoro już wspomniał pan o jesieni, to jakie są prognozy na sezon jesienny w hotelach?

Z roku na rok przybywa „amatorów” wypoczynku poza sezonem. Ceny są niższe i nie ma już letnich upałów, co sprzyja nie tylko aktywnemu wypoczynkowi ale także zwiedzaniu. Popularne miejscowości, które zwykle latem są zatłoczone jesienią stają się opustoszałe i przyjemniej porusza się po szlakach i nadmorskich promenadach.

Dużo osób decyduje się także na jesienne wyjazdy w trosce o swoje zdrowie. Korzystając z baz zabiegowych i SPA.

Sprzedaż oferty jesiennej jest dość mocno uzależniona od pogody. Jeżeli aura będzie sprzyjająca z pewnością możemy liczyć na przedłużenie sezonu letniego, jeżeli jesienna słota przyjdzie wcześnie spodziewamy się, że część osób wybierze wczasy zagraniczne - mówi Aleksander Wierzba.

Klienci robią rezerwacje z małym wyprzedzeniem, sprawdzając pogodę i szukając najkorzystniejszej oferty, dlatego ciężko jest zakładać wynik sprzedaży. Jesień w dobrych cenach w obiektach NAT powinna przyciągnąć gości szukających ciekawych miejsc i atrakcyjnej oferty w polskich kurortach.

