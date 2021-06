Tomasz Piórkowski, Vienna House: Liczymy na poprawę koniunktury we wrześniu

Pomimo zniesienia części restrykcji rządowych, czeka nas jeszcze długa droga do osiągnięcia tak dobrej koniunktury jak w latach 2018 i 2019 - mówi Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice Vienna House, prelegent Property Forum Śląsk Online (10 czerwca).

Jak oceniłby Pan sytuację w katowickim hotelu sieci Vienna

House? Jakie są perspektywy na cały 2021 rok?

Pomimo zniesienia części restrykcji rządowych, czeka nas jeszcze długa droga do osiągnięcia tak dobrej koniunktury jak w latach 2018 i 2019. Duże korporacje i mniejsze firmy w dalszym ciągu ograniczają podróże służbowe. Duże wydarzenia planowane na rok 2021 w Katowicach i regionie stoją pod znakiem zapytania lub są odwoływane. U naszych klientów jest widoczna niepewność i obawa przed kolejną falą pandemii w miesiącach jesiennych i zimowych.

To wszystko ma odzwierciedlenie w wynikach hotelu i prognozach na przyszłość. Nasze szacunki dotyczące obłożenia hotelu na drugą połowę 2021 roku są raczej umiarkowane.

Jak śląski rynek hotelowy radzi sobie ze skutkami pandemii?



Pomimo znacznego spadku popytu na usługi hotelarskie, sytuacja na

Śląsku wyglądała jak dotąd nieco lepiej niż np. w Krakowie. Tam hotele w znacznej mierze uzależnione są od międzynarodowego ruchu turystycznego.

Niestety, dla katowickich hoteli zbliża się okres wakacyjny. To oznacza spadek przyjazdów w celach biznesowych i trudny okres do końca wakacji. Miejmy nadzieję, że we wrześniu koniunktura się poprawi. Dużo zależy też od tego, czy segment MICE będzie się odradzał.

