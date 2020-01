Tomasz Piórkowski: W 2020 roku będzie głośno o Vienna House w Polsce

Co sprzyja dobrej kondycji branży hotelowej w Polsce?

Tomasz Piórkowski: Moim zdaniem najważniejszy dla branży jest stabilny wzrost popytu na usługi hotelowe. Większa liczba przyjazdów do Polski w celach turystycznych i biznesowych oraz rosnący popyt wewnętrzny wpływają nie tylko na doraźną poprawę wyników hoteli, ale także na wzrost inwestycji hotelarskich. Równocześnie zauważmy, iż branża coraz bardziej się profesjonalizuje i coraz więcej inwestorów decyduje się na korzystanie z doświadczeń sieci, czy to w oparciu o umowy najmu czy franczyzy.

Miniony rok uważa się za okres sprzyjający inwestycjom i rozwojowi. Jak 2019 upłynął w Vienna House?



Rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń na naszym rynku - związanych z istniejącymi i nowymi obiektami. Najistotniejszym w tym obszarze wydarzeniem było otwarcie w lutym 2019 Vienna House Mokotow Warsaw - hotelu biznesowo-lifestyle'owego w samym sercu biznesowej dzielnicy polskiej stolicy. Obiekt ten jest odzwierciedleniem najnowszych trendów w hotelarstwie zarówno pod względem konceptu, designu i funkcjonalności.

Drugim najważniejszym wydarzeniem inwestycyjnym dla sieci było podpisanie umowy dzierżawy na Vienna House Easy we Wrocławiu, którego otwarcie zaplanowane jest na rok 2022. Hotel zlokalizowany będzie w samym centrum, tuż obok Ogrodu Botanicznego i będzie miał 240 pokoi.

Last but not least - Vienna House niezwykłą wagę przykłada również do inwestycji w istniejącą bazę hotelową, dzięki której obiekty podążąją za najnowszymi trendami społecznymi i zwiększają swoją konkurencyjność. W 2019 r. ukończone zostały generalne renowacje Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje i Vienna House Easy Cracow. W październiku 2019 r. rozpoczęła się również modernizacja pokoi w Vienna House Andel’s Cracow. Zakończenie prac zaplanowane jest na marzec 2020.

Jakie Vienna House ma plany na 2020 rok?

W 2020 Vienna House nie zamierza zwalniać. Strategia rozwoju grupy na polskim rynku będzie kontynuowana w celu zwiększenia liczby hoteli i udziału grupy w rynku hotelowym w Polsce. Poszukujemy lokalizacji w miastach, gdzie jeszcze nie jesteśmy obecni, tj. w Poznaniu i w Trójmieście. Niemniej jednak interesuje nas także centrum Warszawy oraz miasta regionalne, gdzie już jesteśmy obecni i widzimy potencjał na drugi lub trzeci hotel naszej sieci. Obok nowatorskiego konceptu R.evo, planujemy w dalszym ciągu poszerzać portfolio hoteli Vienna House i Vienna House Easy. Rozwijajmy się przede wszystkim przez umowy najmu, gdyż widzimy duże zainteresowanie ze strony inwestorów tą stabilną formą współpracy. Jestem przekonany, że w 2020 roku będzie głośno o Vienna House w Polsce.

