Top 10 najdziwniejszych hoteli świata

Amsterdam: hotel przebudowanym dźwigu

W Amsterdamie znajdziemy obiekt, który został okrzyknięty mianem najdziwniejszego hotelu w stolicy Holandii. Trzy wyjątkowe apartamenty można wynająć w specjalnie przebudowanym dźwigu – żurawiu. Jest to oferta dla osób ceniących industrialne otoczenie, ponieważ hotel – dźwig zlokalizowany jest na terenie portu. Pokój przeznaczony na nocleg odnajdziemy na wysokości 50 metrów co oznacza piękny widok na panoramę Amsterdamu. Dodatkową atrakcją jest wanna z hydromasażem umieszczona na samej górze dźwigu (16 piętro). Apartament dla dwóch osób z podwójnym łóżkiem na jedną noc średnio będzie nas kosztować 4,6-4,9 tys. zł.

Nowa Zelandia: Nocleg w silosach zbożowych

Bardziej przyziemna propozycja to obiekt zlokalizowany w miasteczku Little River w Nowej Zelandii. Hotel powstał w silosach zbożowych, których można zamieszkać. W każdym z nich mieszczą się pokoje z pełnym wyposażeniem i aneksem kuchennym czy łazienką. Dodatkowo cały obiekt posiada hotelowy ogród. Cena pokoju z podwójnym dużym łóżkiem wynosi około 630 zł za dobę.

Boliwia: hotel z zakazem lizania ścian

W Boliwii najdziemy za to obiekt, w którym obowiązuje kategoryczny zakaz lizania ścian. Zakaz ten nie jest całkowicie bezsensowny, ponieważ Hotel Tayka de Sal jest zbudowany z soli i właściciel nie chce, żeby goście zjedli mu biznes. Obiekt zlokalizowany jest na pustyni solnej Salar de Uyuni, na której można podziwiać również kopce solne oraz różnobarwne laguny. Do listy naturalnych atrakcji dopisać trzeba wody geotermalne, gejzery, formacje skalne czy obserwacje flamingów. Sam obiekt zbudowany ze słupów soli pochodzących z tej pustyni jest wykończony w dość surowym stylu, ale odnajdziemy w nim przykładowo grube warstwy pokruszonej soli na podłodze – co pełni funkcję dywanów. Jedna noc dla dwóch osób może kosztować około 1 tys. zł.

Lin: noc w rurach ściekowych