Serwis TripAdvisor opublikował listę najlepszych luksusowych hoteli na świecie. Mają ekskluzywny wystrój, spektakularny design i architekturę, baseny, restauracje, SPA, ale przede wszystkim niesamowite widoki.

Rambagh Palace, Ozen Reserve Bolifushi, Hotel Colline de France - to jedne z najlepszych luksusowych hoteli na świecie.

Najlepsze luksusowe hotele na świecie - prezentujemy TOP 10 na podstawie listy TripAdvisor.

Współczesna architektura, tropikalna atmosfera rajskiej wyspy, francuska elegancja, spektakularne widoki - każdy z najlepszych hoteli na świecie imponuje innymi atrakcjami.



TripAdvisor postanowił przyjrzeć się setkom recenzji umieszczonych na stronie w ciągu 2022 roku i wziął pod uwagę aż 1,5 miliona hoteli. Analizując te wyniki, stworzył ranking Najlepszych Hoteli na świecie, rekomendując je swoim użytkownikom na sezon 2023.

Rambagh Palace - dawna rezydencja maharadży Dżajpuru



lokalizacja: Dżajpur, Indie

Rambagh Palace, to dawna rezydencja maharadży Dżajpuru. Hotel oferuje kryty i odkryty basen oraz spa. Taj Hotels Resorts and Palaces jest częścią Tata Group, czołowego indyjskiego domu biznesowego. Hotel Resorts and Palaces działa od 1901 roku. To jedna z największych grup hoteli w Azji ma ponad 119 hoteli w 61 lokalizacjach w całych Indiach oraz 17 międzynarodowych hoteli na Malediwach, Malezji, Wielkiej Brytanii, USA, Bhutan, Sri Lanka, Afryka i Bliski Wschód.

Ozen Reserve Bolifushi - dla fanów nurkowania i nie tylko

lokalizacja: Wyspa Bolifushi, Malediwy

Ozen Reserve Bolifushi znajduje się 35 minut jazdy luksusowym katamaranem lub łodzią motorową od międzynarodowego lotniska Velana. W pobliżu jest kilka światowej klasy miejsc do nurkowania. Udogodnienia na wyspie obejmują spa z zabiegami w 100-proc. organicznymi, ekologiczne lodowisko na świeżym powietrzu, siłownię nad wodą, przygody na łodzi podwodnej, niezmotoryzowane sporty wodne i bezpłatne rowery. Z początkiem czerwca w obiekcie zakończona ma być modernizacja.

Hotel Colline de France - francuska elegancja

lokalizacja: Gramado, Brazylia

Hotel Colline de France oferuje indywidualną obsługę emanującą francuską elegancją. Obiekt ma 34 apartamenty, które charakteryzują się ekskluzywnym wystrojem. Goście mają przywilej rozkoszowania się przysmakami Bistrot L'Escoffier. Hotelowe centrum odnowy biologicznej oferuje szereg opcji relaksujących masaży oraz zabiegów na ciało i twarz.

The Ritz-Carlton, Hong Kong - spektakularne widoki na panoramę Hongkongu

lokalizacja: Hongkong, Chiny

Usytuowany w samym sercu Kowloon w Tsim Sha Tsui, dziesięć minut do centralnej dzielnicy biznesowej na wyspie Hong Kong koleją Mass Transit. The Ritz-Carlton, Hong Kong jest dogodnie zlokalizowany na szczycie centrum handlowego Elements, z ekskluzywnymi luksusowymi markami modowymi, chińskimi i zachodnimi lokalami gastronomicznymi, kinem i dworcem autobusowym China PKS z Hongkongu do lotniska Shenzhen w Chinach. Wszystkie pokoje i apartamenty oferują spektakularne widoki na panoramę Hongkongu; z widokiem na miasto Hongkong, port lub Victoria Harbour na wysokości 490 metrów nad poziomem morza. Sześć lokali gastronomicznych w The Ritz-Carlton w Hong Kongu oferuje restauracje wyróżnione gwiazdką Michelin w Hong Kongu.

JW Marriott Marquis Hotel Dubai - dwie kultowe wieże

lokalizacja: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

JW Marriott Marquis Hotel Dubai oferuje szereg udogodnień biznesowych dla najbardziej wymagających podróżników. Wzniesiony ponad biznesową dzielnicą Dubaju, przy Sheikh Zayed Road, JW Marriott Marquis Hotel Dubai znajduje się w dzielnicy Business Bay i jest najlepszym wyborem dla hoteli pięciogwiazdkowych w Dubaju. Rozłożony w 2 kultowych wieżach. Hotel oferuje wyjątkowe zaplecze konferencyjne i biznesowe.

Romance Istanbul Hotel - nowoczesny styl z tradycyjnym akcentem osmańskim

lokalizacja: Stambuł, Turcja

Romance Istanbul Hotel posiada 39 pokoi. Każdy pokój jest elegancko umeblowany i harmonizuje nowoczesny styl życia z tradycyjnym akcentem osmańskim. Romans Stambuł znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszej części Starego Miasta.

Padma Resort Ubud - z widokiem na czarujące lasy bambusowe

lokalizacja: Puhu, Indonezja

Padma Resort Ubud położony w dolinie rzeki z widokiem na czarujące lasy bambusowe Payangan w Ubud. 149-pokojowy Padma Resort Ubud to rozległy ośrodek wypoczynkowy położony na północ od słynnego kulturalnego centrum Bali. Padma Resort Ubud oferuje pięciogwiazdkowe udogodnienia i udogodnienia oferowane przez renomowaną markę hotelową Padma, w tym wspaniałe widoki z każdego pokoju lub apartamentu, 89-metrowy basen bez krawędzi i światowej klasy lokale gastronomiczne.

Varu By Atmosphere - współczesna architektura i tropikalna atmosfera rajskiej wyspy

lokalizacja: Madivaru, Malediwy

Położony na dziewiczych wodach Oceanu Indyjskiego na Malediwach, Atmosphere Hotels & Resorts przedstawia swój najnowszy ośrodek, VARU by Atmosphere. Goście cieszą się pierwszymi chwilami w raju, płynąc łodzią motorową przez 40 minut po przylocie z międzynarodowego lotniska w Male, na północny zachód od Malediwów. Obiekt jest w standardzie 5-gwiazdkowym. „Varu” w lokalnym dialekcie Dhivehi odnosi się do siły, odporności i życia w obfitości, które ożywają w kurorcie, dzięki doskonałemu połączeniu współczesnej architektury i tropikalnej atmosfery rajskiej wyspy.

Sunrise Attitude - wyłącznie dla dorosłych

lokalizacja: Mauritius, Afryka

Sunrise Attitude naprzeciwko jednej z najpiękniejszych plaż na Mauritiusie w Belle Mare, położonej wzdłuż zachowanego wschodniego wybrzeża. Słynie z ciągnących się kilometrami białego piasku i oszałamiającej turkusowej laguny. Ten nowy 4* hotel jest zarezerwowany wyłącznie dla dorosłych i jest spokojną kryjówką, czerpiącą inspirację z pięknego otoczenia: terakoty i musztardowo-złotych odcieni ziemi, zieleni liści i przebłysków błękitu.

Oprócz tych nadmorskich przyjemności wakacyjnych plusem są usługi plażowe i jego typowo maurytyjski wózek na plaży, oferowane Otentik Experiences oraz spokój spa POZ. Na koniec nowa restauracja Kot Nou i jej typowo maurytyjska kuchnia.

Voyage Sorgun - nieograniczone możliwości rozrywki

lokalizacja: Side, Turcja

Degusto, główna restauracja obiektu Voyage Sorgun, oferuje najbardziej wyjątkowe smaki kuchni tureckiej i światowej w szerokim asortymencie. Pokazując swoją odmienność w każdej dziedzinie, obiekt zyskuje uznanie gości również dzięki restauracjom a la carte. Mając gości z każdego kraju i każdego narodu, Voyage Sorgun oferuje zarówno możliwość spróbowania różnicy, jak i sprawia, że ​​goście doświadczają znanych smaków dzięki interpretacji mistrzów kuchni. Voyage Sorgun, ma specjalną koncepcję dyskoteki nad brzegiem morza. Oprócz mini klubu, na terenie obiektu dostępny jest kryty plac zabaw i aquapark, który oferuje nieograniczone możliwości rozrywki dla dzieci. Centrum Sense SPA z certyfikowanymi trenerami czeka na tych, którzy chcą odpocząć po zabawie.

