Największe zabytki Europy i najlepsze widoki tym najlepsze hotele zaskarbiły sobie najwyższe oceny swoich gości. Serwis TripAdvisor opublikował listę najlepszych luksusowych hoteli w Europie.

Shangri-La The Shard

lokalizacja: Londyn, Wielka Brytania

Shangri-La The Shard w Londynie jest w standardzie pięciu gwiazdek. Hotel prezentuje nowoczesny styl, łącząc stare i nowe, surowe i wyrafinowane, tradycyjne i wizjonerskie. Z obiektem sąsiadują lokale gastronomiczne takie jak Borough Market i Bermondsey Street. Pobyt w London Bridge pozwala korzystać z najwygodniejszych środków transportu, czy to pieszo, samochodem, statkiem czy koleją. W przypadku wizyt rekreacyjnych atutem jest łatwe połączenie ze wszystkimi najsłynniejszymi zabytkami Londynu, od Big Bena po katedrę św. Paul's Cathedral i Tower of London.

