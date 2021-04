Trójmiejskie pensjonaty i hotele na sprzedaż. Czas szukać atrakcyjnych okazji?

Covid-19 mocno ograniczył ruch turystyczny w Trójmieście. Jak podaje Gdańska Organizacja Turystyczna, w 2020 roku do Gdańska przyjechało niespełna 2 mln gości, o 44 proc. mniej niż rok wcześniej.

Do czasu pandemii około jedną trzecią całego ruchu stanowili goście zagraniczni. W ubiegłym roku ich liczba spadła rok do roku o 75%. Liczba gości krajowych wyniosła ponad 1,6 mln i była o 28% niższa niż w roku 2019.

Gdzie zatrzymywali się trójmiejscy goście w 2020 roku? Z danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w 25,5% w hotelach i pensjonatach, zaś w wynajętym mieszkaniu w 20,4%.

Trójmiasto to jeden z najlepszych rynków hotelarskich w Polsce, jednak nawet dla tego szybko rozwijającego się segmentu trwająca ponad roku pandemia okazała się dramatycznie trudnym wydarzeniem. Jego konsekwencją będą też nieuchronne zmiany i przetasowania. Już teraz na rynku znaleźć można wiele bardzo atrakcyjnych okazji do inwestowania. A że dane Hotel Professionals napawają nieco optymizmem, bo nawet w skrajnie niekorzystnym 2020 roku trójmiejskie hotele notowały mocniejsze odbicie w Polsce w stosunku do innych regionów, można być pewnym, że wielu inwestorów wykorzysta okazję do nabycia nowych obiektów w korzystnych cenach.

Oto 10 ciekawych inwestycji na sprzedaż w segmencie hoteli i pensjonatów w Trójmieście, które znaleźc można na platformie www.propertystock.pl.

Hotel przy plaży w Sopocie

Na sprzedaż prosperujący butikowy hotel w Sopocie, rewelacyjnie położony przy nadmorskiej plaży. Hotel oferuje swoim gościom nie tylko noclegi, ale również strefę SPA, doskonałe posiłki w hotelowej restauracji, wyposażoną sale konferencyjną, ogród oraz hotelowy bar i lobby na popołudniową kawę czy spotkania biznesowe.

Cena: 39 900 000 zł

Pensjonat w Kamiennej Górze

Nieruchomość położona w ścisłym centrum Gdyni, w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji – dzielnica Kamienna Góra. Bliskość Bulwaru Nadmorskiego, morza i plaży (50 m). Dom to przedwojenny pensjonat, jeden z pierwszych w Gdyni (1925 r.) wpisany do rejestru zabytków (możliwość pozyskania dofinansowania na wykończenie elewacji i nie tylko). Powierzchnia całkowita budynku to ok. 500 m/2, natomiast działki to 856 m/2.

Cena: 6 350 000 zł

