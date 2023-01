Trudna sytuacja nie wpłynęła znacząco na polski rynek mebli kontraktowych. Spółka Trust Us zamknęła miniony rok 5 realizacjami wnętrz bardzo rozpoznawalnych obiektów komercyjnych w segmencie HoReCa.

Projekty zrealizowane przez Trust Us obejmowały zarówno stworzenie zupełnie nowych wnętrz jak i rewitalizacje już istniejących.

Tak aby zoptymalizować pełnione przez nie funkcje.

Wśród najważniejszych realizacji minionego roku wymienić należy przede wszystkim wnętrza hotelu Hyatt Place Kraków.

Także Sheraton Grand Kraków, gdańskiego Hotelu Grano oraz restauracji Mak’s w Hotelu Warszawianka.

- Miniony rok bez wątpienia możemy zaliczyć do bardzo udanych - mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us. Wprawdzie zrealizowaliśmy mniej kontraktów, jednak były to projekty dużo bardziej złożone i czasochłonne, a przy tym prestiżowe, czego najlepszym przykładem może być realizacja wnętrz hotelu Hyatt Place Kraków - największego projektu w historii Trust Us, którego wykonanie zajęło nam pół roku. W efekcie, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i związanymi z nią wahaniami cen materiałów, w minionym roku udało nam się osiągnąć przychód o 30 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ponadto, ogromnie cieszy powrót klientów z segmentu HoReCa, z którymi mieliśmy okazję współpracować w przeszłości. W tym roku Trust Us planuje kolejne realizacje dla czołowych marek oraz rozszerzenie oferty o nowe segmenty rynku, którymi nie zajmowaliśmy się do tej pory - podsumowuje.

Hyatt Place Kraków.

Głównym założeniem projektu Hyatt Place Kraków było stworzenie wnętrz przyjaznych zarówno rodzinom z dziećmi, jak i gościom biznesowym. Realizacja obejmowała wszystkie meble i zabudowy w pokojach i łazienkach, korytarze, przestrzenie ogólne, sale konferencyjne, recepcję oraz część gastronomiczną. Ponadto, w częściach wspólnych znalazły się meble wolnostojące autorstwa renomowanych włoskich producentów. Wśród materiałów dominuje drewno, kamień naturalny na blatach, płyta meblowa w wersji compact oraz zielony marmur.

Hyatt Place Kraków.

W przypadku hotelu Sheraton Grand Kraków koncepcja inwestora polegała na „odmłodzeniu wnętrz” w celu skierowania oferty również do młodszej grupy docelowej. Przestrzenie wspólne zyskały więc zdecydowanie bardziej współczesnego charakteru. W miejsce stonowanej klasyki pojawiły się żywe kolory i zieleń. Wśród wykorzystanych materiałów dominuje lity dąb, współgrający z malowanymi metalami – mosiądzem i miedzią.

Sheraton Grand Kraków.

Zmiany w restauracji Mak`s w słynnym hotelu Warszawianka wynikały głównie z potrzeb organizowania w tym miejscu dużych konferencji. Po rearanżacji restauracja dysponuje 510 miejscami siedzącymi.

Mak`s w słynnym hotelu Warszawianka.

Dzięki dobrze zorganizowanym ciągom komunikacyjnym jest w stanie obsłużyć grupy przekraczające nawet 1000 osób. Inwestor zdecydował się na wykorzystanie naturalnych kolorów ziemi – umbry, ochry i sjeny. W miejsce oklein i drewnianych blatów, które niegdyś uchodziły za największy krzyk mody, pojawiły się ich odpowiedniki wykonane z bardzo popularnego obecnie naturalnego kamienia. Standardowe krzesła zastąpiono stylowymi kanapami, pojawiło się również dużo nowoczesnych elementów stalowych oraz kolorów zbliżonych do natury, które lepiej oddają estetykę malowniczej lokalizacji hotelu.

Restauracja Mak`s.

Realizacja dla gdańskiego Hotelu Grano, położonego na Wyspie Spichrzów pozwoliła uzupełnić ofertę obiektu o wielofunkcyjną salę konferencyjno-eventową. Jednym z jej atutów jest niezależność od całości obiektu, gdyż oferuje bezpośrednie wejście z zewnątrz.

Jej nietuzinkowy design, nawiązujący stylem do dawnego Gdańska, daje możliwość kreacji eventu, który na pewno pozostanie uczestnikom wydarzeń w pamięci. W jej wnętrzach goście dostrzegą takie materiały jak naturalne drewno, fornir i autentyczna stara cegła. Ponadto, wnętrza są pełne nawiązań do historycznej architektury Gdańska.

Hotel Grano.

Niemal równolegle w Hotelu Grano przygotowana została kolejna realizacja Trust US: przy ulicy Chmielnej powstał nowy koncept gastronomiczny – Bistro Młyn. Lokal, mogący pomieścić nawet 100 osób, przygotowany został z myślą o rodzinach poszukujących nie tylko dobrej kuchni, ale też wytchnienia od turystycznego zgiełku miasta.

Bistro Młyn.

Kolorystycznie dominuje tu błękit i pudrowy róż - kolory subtelne i bardzo mocno osadzone w światowych trendach. Wystrój został uzupełniony szlachetnymi materiałami, takimi jak lokalne gatunki drewna (dąb i jesion) oraz unikatami światowego i lokalnego designu, co widoczne jest m.in. w lampach oraz krzesłach Tabanda – wyjątkowej trójmiejskiej manufaktury.

