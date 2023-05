Budowa parku rozrywki Majaland w Gdańsku Osowej trwa. Obiekt nabiera już kształtów, a jego otwarcie planowane jest na sezon letni 2024 roku.

Majaland Gdańsk Osowa to park tematyczny, który będzie inspirowany popularnymi postaciami z dzieciństwa.

Ma oferować ponad 30 różnorodnych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

To trzeci taki park rozrywki w Polsce, po Majalandzie w Kownatach i w Góraszce.

Majaland w Kownatach (Lubuskie). był pierwszym tego typu parkiem rozrywki. Jego budowa trwała dwa lata - od wbicia pierwszej łopaty pod koniec września 2016 roku, po uroczystość otwarcia dla gości 28 września 2018 roku. Szybko okazało się, że jest to sukces na skalę ponadregionalną. Dlatego powstał kolejny Majaland Warszawa – rodzinny park rozrywki otwarty 1 maja 2022 roku, położony na terenie wsi Góraszka k. Warszawy. Teraz czas na Majaland w Gdańsku.

Majaland Gdańsk to park rozrywki, który z pewnością zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest to park tematyczny, który bazuje na postaciach z bajek i kreskówek, takich jak Pszczółka Maja, Smerfy, Heidi czy Wiking Wicky. Majaland Gdańsk ma być pierwszym parkiem tematycznym na Pomorzu, który jest inspirowany postaciami z bajek i kreskówek. Jest to możliwe dzięki współpracy z belgijską firmą Studio 100, która jest właścicielem praw do tych postaci. Studio 100 ma już doświadczenie w tworzeniu parków rozrywki w Belgii, Holandii i Niemczech czy w Kownatach niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego.

Jak informuje portal Trójmiasto.pl, budowa Majalandu Gdańsk Osowa idzie zgodnie z planem, a nawet nieco wyprzedza harmonogram. Zarysowują się już elementy pierwszych scenografii. Od czasu rozpoczęcia inwestycji powstała już główna hala, gdzie mieścić się będą całoroczne atrakcje Majalandu: tematyczne strefy zabawy, rollercaostery, park wodny, czy karuzele.

W drugiej połowie 2023 roku w obiekcie staną pierwsze atrakcje dla gości. Otwarcie nowego parku rozrywki planowane jest na lato 2024.

