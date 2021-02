Trwają prace nad przebudową wrocławskiego pałacu na hotel

Pałac przy ul. Wierzbowej zbudował w latach 1872-74 żydowski bankier Ignatz Leipziger, a zaprojektował go znany architekt Karl Schmidt. Kilka lat po wybudowaniu właściciel sprzedał budynek Urzędowi Powiatowemu (Kreisausschuss), którą funkcję pełnił do 1945 r. Po wojnie pałac przez wiele lat był siedzibą Przedsiębiorstwa Geologicznego Proxima.1, które wykorzystywało go także na cele biurowe. W 2016 roku budynek został kupiony przez obecnego właściciela i inwestora, firmę Torus z Gdańska. Obecnie powstaje tutaj luksusowy hotel.