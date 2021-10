Trzy duże inwestycje w Zakopanem. Wśród nich hotel

W COS w Zakopanem planowane są kolejne dwie duże inwestycje, w tym budowa hotelu.

Hotel powinien być gotowy w ciągu 1-1,5 roku.

Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę hotelu, jak również na budowę zadaszonego toru lodowego w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem.

W hali lodowej znajdzie się także bieżnia lekkoatletyczna z tartanem, a wewnątrz toru będzie też tor asfaltowy do nartorolek i rolek. Dodatkowo będzie tam również zwykłe lodowisko, siłownia, sale treningowe oraz magazyny i szatnie, a trybuny pomieszczą dwa tysiące widzów. We wrześniu minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podpisał decyzję o zwiększeniu dofinansowania budowy krytego toru lodowego do kwoty 97 mln 401 tys. 200 zł, która gwarantuje realizację inwestycji.

Prace powinny ruszyć na przełomie jesieni i zimy. Kryty tor łyżwiarski zostanie oddany do użytku wiosną 2023, a hotel na przełomie roku 2022 i 2023.