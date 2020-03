Trzy gwiazdki na topie. Za weekend w hotelu chcemy płacić maksymalnie 400 zł

Fot. Ph B/ Unsplash









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 mar 2020 12:57

Nawet co drugi Polak, przynajmniej raz w roku, decyduje się na weekendowy pobyt w hotelu w naszym kraju. Najczęściej za jedną noc płacimy od 100 do 200 zł i to właśnie cena jest najważniejszym kryterium wyboru obiektu noclegowego. Na kolejnych miejscach znajduje się dogodna lokalizacja, standard i jedzenie. Tylko jedna piąta Polaków przy wyborze hotelu bierze pod uwagę usługi jak siłownia czy SPA - wynika z badania zleconego przez CBRE. Eksperci firmy wskazują, że w Polsce powstaje coraz więcej hoteli międzynarodowych sieci, głównie trzy- i czterogwiazdkowych, co jest adekwatne do potrzeb naszego rynku. Obiekty te oferują ujednolicone standardy, przy często bardzo atrakcyjnej cenie.