Trzy hotele z grupy PHH dołączają do sieci Best Western

Hotel Hetman w Rzeszowie









Autor: propertynews.pl

Dodano: 09 cze 2020 10:06

Należące do Polskiego Holdingu Hotelowego hotele Reymont w Łodzi, Hetman w Rzeszowie oraz Kopernik w Olsztynie będą funkcjonowały pod szyldem marki Best Western. Firmy podpisały już list intencyjny. Wkrótce po podpisaniu umów obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marki.