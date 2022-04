Trzy lockdowny i wojna. Co czeka polskie hotelarstwo

W ostatnim roku branża turystyczna zmalała o 349 obiektów - podaje GUS.

Hotele miejskie i biznesowe zostały mocno dotknięte pandemią. Hotele pobytowe wyszły z tego okresu obronną ręką.

Na deskach kreślarskich architektów leży 100 projektów obiektów hotelowych planowanych w dużych miastach i 100 projektów, które mają być zrealizowane w miejscowościach mniejszych.

Ostatnie dwa lata były bardzo ciężkie dla hoteli. - Za nami trzy lockdowny, ograniczenia i limity. I kiedy wydawało się, że wychodzimy na prostą, wybuchła wojna w Ukrainie - mówił podczas EEC Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i przewodniczący rady nadzorczej Grupy Orbis.

Ankieta, wypełniona w marcu przez 570 hoteli tej grupy mówi, że u progu sezonu lato 2022 hotelarze są dość sceptyczni. Niecałe 10 procent badanych obiektów Grupy uważa, że ruch i ceny sprzed pandemii wrócą już w tym roku. W to, że poziom zwrotu wróci do stanu sprzed pandemii nie wcześniej niż w 2023 wierzy aż 52 proc. badanych hoteli. Pozostała część sądzi, że rynek turystyczny i hotelowy ustabilizuje się później niż w roku 2024, czyli mniej więcej za dwa lub trzy lata od dnia dzisiejszego. Hotelarze uważają tak pomimo faktu, że wyniki marcowe grupy to wysokie średnie ceny, dobra marża i dobre obłożenie obiektów. Być może są tak sceptyczni dlatego, że polski rynek turystyczny dziś ma innych gości, a w wielu miastach i hotelach pozytywne skutki spowodowały ruchy migracyjne.

Gościnność i bezpieczeństwo

Każdy kryzys, czy to gospodarczy, czy finansowy odbija się na turystyce. – Wychodząc z pandemii mieliśmy nadzieję na możliwość realizacji kampanii promocyjnych za granicą. Hotelom w kraju to jest bardzo potrzebne – mówi Anna Salomiończyk-Mochel, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

14 ośrodków zagranicznych POT stoi w gotowości na sygnał do rozpoczęcia działań promujących turystykę w Polsce. Ale to, co było naszym atutem w pandemii - bezpieczeństwo - dziś przestało nim być. W konfrontacji z wojną na Ukrainie otwarte przestrzenie, łatwość zachowania dystansu społecznego, którą dawała kameralna baza hotelowa i agroturystyka przestały być kluczowe. – Dziś bezpieczeństwo jest słowem wrażliwym. Wojna niedaleko naszych granic jest tematem numer 1. na świecie. Dlatego dziś chcemy mówić o gościnności. To nasza cecha historyczna, od lutego znana już na całym świecie, poprzez otwartość naszych domów i mieszkań, przyjaznych dla uchodźców. Wpływ wojny jest ogromny, ale kampanie, które mieliśmy zaplanowane na ten rok, realizujemy z optymizmem – mówi Salomiończyk-Mochel. Podkreśla, że w obecnej sytuacji każdy tydzień jest inny, dlatego to jest wyzwanie, – Będziemy otwierać ośrodki w Czechach, na Węgrzech i w Izraelu. Będziemy promować turystykę w krajach bliższych od Polski, które lepiej rozumieją, że u nas jest bezpiecznie.

Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów SA podkreśla, że ostatnie 2,5 roku pokazało mu, że hotelarstwo to niezwykle ciekawy zawód. – Dający możliwość zmierzenia się z wieloma pojawiającymi się nagle wyzwaniami. Pandemia i nowe zasady obłożenia, restrykcje dla gości i obostrzenia dla hoteli powodowały problemy z zarządzaniem dużymi obiektami – wyjaśnia Kozak. W pracy takiego przedsiębiorstwa, jakim jest Arłamów, to są wyzwania. – Po pierwszych dwóch miesiącach roku, które były dla nas świetne, w marcu przyszedł kryzys. Ceny wszystkich produktów, które potrzebujemy by profesjonalnie wykonać usługę, szaleją. Zmieniła się struktura – i zdrowotna, i budżetowa - naszych gości. Mimo to cieszymy się, że radzimy sobie także w warunkach wojny. I kiedy się wydawało, że już nic gorszego się nie może wydarzyć, dziś właśnie mierzymy się z sytuacją, kiedy największe lotnisko w Polsce może przestać działać - mówi prezes zarządu hotelu Arłamów.

Szanse na odbicie

Zbigniew Gryglas, członek zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, sam siebie kwalifikuje jako podobnego do tych 40 proc. optymistów lub nawet 10 proc. super optymistów, którzy wierzą w nadchodzący sezon. Pomimo plag egipskich, z którymi mierzy się branża zachowuje wiarę, a swój optymizm opiera, jak mówi “na twardych podstawach”. – Wśród klientów obserwujemy głód podróży i głód odpoczynku. Wizja Polski jako bardzo bezpiecznego kraju się zmieniła, bo z zewnątrz jesteśmy sąsiadem kraju frontowego, dlatego trafiony jest pomysł stawiania na tradycyjną gościnność – podkreśla Zbigniew Gryglas. Kilka dni temu ukazał się raport, dotyczący rynku gastronomicznego i hotelarskiego – Potwierdzamy jego wyniki swoimi obserwacjami. Sektor obiektów hotelowych jako całość wyszedł z pandemii suchą stopą. Najlepiej poradził sobie rejon Trójmiasta, który nie odniósł żadnych szkód. Najbardziej ucierpiały aglomeracje takie jak Warszawa czy Kraków, gdzie ruch zagraniczny turystyczny był bardzo duży. Rośnie rynek konferencji i wydarzeń, co dowodzi faktu, że tęsknimy już bardzo do kontaktów bezpośrednich i w tym także upatruję szansę na odbicie – mówi Gryglas.

Dodaje również, że tradycyjna polska zaradność i elastyczność biznesowa to także nasza szansa. Wśród funduszy inwestycyjnych odczuwamy już także wzrost zainteresowania naszym krajem i to również pozwala mu zachować optymizm. - Wiadomo, że na deskach kreślarskich architektów leży 100 projektów obiektów hotelowych planowanych w dużych miastach i 100 projektów, które mają być zrealizowane w miejscowościach mniejszych. Optymiści nie będą zwlekać, będą inwestować już teraz. Ryzyko im się opłaci, bo polski klient jest głodny wyjazdu, a oferta nasza jest tworzona bezpośrednio pod nowe upodobania i trendy, które teraz obserwujemy - podkreśla Gryglas.

Hotele miejskie beneficjentami wojny w Ukrainie

- Hotele miejskie i biznesowe zostały mocno dotknięte pandemią. Hotele pobytowe wyszły z tego okresu obronną ręką - dodaje Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i przewodniczący rady nadzorczej Grupy Orbis. Podkreśla, że swój znaczący udział miał w tym bon turystyczny, który wygenerował, nadal generuje i może generować ruch.

Fortuna kołem się toczy i poszkodowane w pandemii hotele miejskie dziś są poniekąd beneficjentami wojny w Ukrainie. Przedstawiciele sektora uważają, że skorzystały one na czterech kategoriach klientów. Pierwszy typ klienta z Ukrainy, to ten pierwszy po wybuchu wojny. To coraz rzadszy obecnie klient, któremu zaoferowano bezpłatne dla niego pobyty. Tu dyrektorzy hoteli często brali inicjatywę w swoje ręce. Przywozili gości z granicy własnymi autami, nie pytając, kto i czy w ogóle oraz kiedy za nich zapłaci. Druga grupa to goście przyjeżdżający własnymi, często dobrymi autami, płacący normalnie za cały swój pobyt. Trzecia grupa to personel firm zagranicznych wycofywanych z Ukrainy. Na na tej grupie głównie skorzystał położony blisko granicy Kraków. Grupa czwarta. to krótkie, przejściowe noclegi dla uchodźców, lokowanych w hotelach na bazie porozumień z województwami. Ankieta przeprowadzona w marcu pokazała, że dzięki tej sytuacji aż 40 proc. hoteli uzyskało powyżej 50 proc. obłożenia, a 20 proc. z nich nawet więcej. Hotele miejskie z obłożeniem powyżej 50 proc. to sygnał, że odniosły korzyść, w tragicznej sytuacji pomagając uchodźcom. To oni wypełnili w miastach frekwencję zaniżoną covidem. Napływ gości z terenów Ukrainy jest już coraz mniejszy, część gości przemieszcza się w inne rejony kraju. W branży już słychać głosy, że maj i czerwiec może być trudny dla hoteli miejskich. Pojawia się pytanie, czy frekwencja ta zostanie uzupełniona przez gości z podróży biznesowych i turystycznych, czy też nie. Jest trudno, bo jesteśmy postrzegani przez pryzmat sąsiada kraju frontowego.

Przyszła kadra wyzwaniem

W szkole głównej turystyki i hotelarstwa Vistula kształcą się studenci z ponad 100 krajów świata. – Ankiety, które rozdajemy naszym studentom pokazały wyraźny spadek zaufania dla kształcenia się w branży – mówi Rafał Szmytke, prorektor Vistuli. Potwierdza, że stało się tak z powodu doświadczeń społecznych z ostatnich 2 lat. Baza hotelowa łączy się ściśle z gastronomią, i tu też jest i duży odpływ kadry, i mniejsze zainteresowanie kierunkiem. Ostatnie tygodnie pokazują odwrócenie tego trendu, ale jak chodzi o kształcenie kadr, to do odpracowania jest społeczne zaufanie do branży. – Nasz sektor stoi usługą. Usługa wynika z jakości kadry. W badaniach europejskich jakość kadry spadła, a to wynika z fluktuacji na rynku pracy i obecnych trudności z pozyskaniem właściwych pracowników – wyjaśnia Szmytke.

Prorektor Vistuli uważa, że to, na czym się powinniśmy skupić, to zbudowanie takiej świadomości na świecie, by Polska przestała być odbierana jako kraj przyfrontowy. - Kluczowe jest teraz dla nas, by ważne, duże imprezy z sektora przemysłu spotkań: sympozja, konferencje i kongresy międzynarodowe, bez przeszkód mogły się odbyć. To pokaże światu, że Polska naprawdę jest bezpieczna. Żadna komunikacja dotycząca bezpieczeństwa nie zrobi tego lepiej - podkreśla Szmytke.