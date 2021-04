Trzy warszawskie hotele PHH z ofertą eventów on-line

Brak możliwości spotkań na żywo nie staje na przeszkodzie hotelom, które pragną uczestniczyć w branży eventowej. Teraz obiekty należące do grupy PHH połączyły siły z organizatorami kongresów wyposażyły hotele w studia online. Trzy wysokiej klasy hotele: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Regent Warsaw Hotel oraz Courtyard by Marriott Warsaw Airport świadczą pełną gamę usług konferencyjnych, dostosowanych do pandemicznej rzeczywistości.

W każdym z wymienionych hoteli jest możliwość przygotowania multimedialnego studio, z którego mogą być transmitowane e-konferencje, kongresy, szkolenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej techniki scenicznej dostępnej w każdym z hoteli a także rozwiązań technologicznych oferowanych przez firmy świadczące usługi audio-video przed organizatorami z branży MICE otwierają się zupełnie nowe możliwości.

- Obserwujemy wnikliwie branżę wydarzeń i spodziewamy się, że nawet po zakończeniu pandemii, spotkania i konferencje już nigdy nie będą takie jak przed jej wybuchem – mówi Adriana Biernatowicz-Jadczak, dyrektor Renaissance Warsaw Airport Hotel – Dlatego, łączymy to, co najlepsze w naszych hotelach z bezpieczeństwem i nowoczesną technologią, by umożliwić uczestnikom interakcję i udział w spotkaniach i konferencjach w nowej rzeczywistości.

Nie tylko zaplecze konferencyjne jest otwarte na multimedialne spotkania. Hotele oferują swoją przestrzeń do nagrań filmów, teledysków, wywiadów, podcastów, szkoleń online. Każdy z nich posiada zróżnicowane, eleganckie wnętrza, które mogą być tłem wielu wydarzeń. Połączenie zaawansowanej technologii, doświadczonych event plannerów i ciekawych wnętrz to zestaw gwarantujący sukces każdego wydarzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wszystkie trzy obiekty posiadają nowoczesne możliwości techniczne, multimedialne ekrany, najnowocześniejszy system audio-video, rzutniki z panoramicznymi ekranami, system sterowania oświetleniem, szeroki wybór designerskich mebli i akcesoriów, możliwości przeprowadzenia tłumaczenia symultanicznego, catering dla ekipy realizatorskiej, możliwość współpracy z doświadczonymi firmami produkcyjnymi oraz posiada bogate doświadczenie w realizacji e-eventów, streamingów, planów filmowych.

