Turysta w górach potrzebuje restauracji, hotelu i stoków

Wszystkie elementy infrastruktury turystycznej są naczyniami połączonymi. Klient potrzebuje restauracji, hotelu i stoków. Jeżeli gość nie będzie miał gdzie spać, to nie przyjedzie na narty. Niewielu jest przyjezdnych, jednodniowych narciarzy. Tymczasem hotele nauczyły się utrzymywać reżim sanitarny, nie są źródłem ognisk chorobowych. Bardziej niebezpieczne wydają się kolejki do sklepów - uważa Wiktor Wróbel, prezes spółki Nosalowy Dwór.

Ilu gości mają w tej chwili Nosalowy Dwór i Nosalowy Park?

Wiktor Wróbel, prezes spółki Nosalowy Dwór: Prowadzimy obiekty pobytowe, więc nie ma u nas gości w podróży służbowej. Są zatem nieczynne.

Grudzień i styczeń to najgorętszy okres w roku. Co to będzie?

Na razie wiemy, że do 28 grudnia hotele będą zamknięte. Potem, w okresie sylwestrowym i ferii zimowych, rząd deklaruje zastosowanie polityki ograniczania ruchu, by zminimalizować ryzyko wzrostu zakażeń. Nie ma jeszcze konkretnych aktów prawnych, które po 28 grudnia zakażą nam działalności, ale słyszymy zapowiedzi, że do drugiej połowy stycznia będzie ona praktycznie niemożliwa. Ferie zostały skomasowane w całej Polsce w jeden krótki termin, a rząd zniechęca Polaków do podróżowania w okresie feryjnym. Tymczasem sezon zimowy w Zakopanem to najlepszy czas nie tylko dla hotelarzy, ale także współpracujących z nimi przedsiębiorstw, np. dostawców. W okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii biznesy lokalne budują bufor bezpieczeństwa finansowego na okres wiosny, gdy z ruchem bywa różnie. W tym roku wszyscy zastanawiamy się, jak to będzie, ponieważ już mamy potężne starty finansowe, a zamknięcie zimowe mocno je pogłębi. Bardziej kompromisowe wydaje się maksymalne rozciągnięcie okresu feryjnego, połączone z jednoczesnym zakazem podróżowania dla mieszkańców województw, które akurat nie mają przerwy feryjnej i uniemożliwienie wyjazdów do zagranicznych kurortów narciarskich. Taka polityka byłaby bardziej kompromisowa, również pozwalając na ograniczenie ilości zakażeń. Turystom umożliwiłaby bezpieczny odpoczynek w mniejszych skupiskach, a przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

Prezesi izb gospodarczych: tatrzańskiej, nowotarskiej, sądeckiej i szczyrkowskiej zaapelowali też o odmrożenie branży turystycznej w zaostrzonym reżimie sanitarnym, łącznie z refundacją kosztów wykonania testów przez przyjeżdżających turystów oraz testowaniem pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą gości. Co pan na to?

Ten pomysł konsultowała również i ze mną prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Uważam, że lokalna społeczność biznesowa, w tym hotelarze, zapewne chętnie zgodzą się na taki warunek. Zwłaszcza, że mamy sprawdzony precedens w sektorze sanatoriów, które - ze względów zdrowotnych - mogły w tym roku pracować dłużej niż hotele. Warunkiem przyjęcia pacjenta był aktualny test covidowy z negatywnym wynikiem. Obawiam się jednocześnie, że zbyt długi okres zakazu podróżowania przyniesie negatywne skutki. Przedsiębiorcy na tym stracą, a w momencie poluzowania restrykcji turyści zaczną masowo wyjeżdżać i rzeczywiście wówczas łatwiej będzie o wzrost zakażeń. Widać gołym okiem, że Polacy są już naprawdę spragnieni wypoczynku.

1

2

3