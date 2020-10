Turystyka odbiła się w wakacje? Najnowsze dane pokazują, że absolutnie nie

5,92 mln - tylu turystów w Polsce (krajowych i zagranicznych) doliczył się GUS w lipcu i sierpniu br. To spadek o blisko 30 procent - rok temu, w tym samym czasie było ich blisko 8,38 mln.

Właścicielom hoteli szczególnie doskwiera spadek liczby turystów zagranicznych, których w tym czasie w 2020 roku było blisko trzy razy mniej niż rok wcześniej - ok. 599 tys. (ponad 279,3 tys. w lipcu i ok. 319,6 tys. w sierpniu) wobec 1,76 mln rok wcześniej (ok. 880,4 tys. - lipiec 2019 r.; 880,6 tys. - sierpień 2019 r.).

Najliczniejszą grupę turystów zagranicznych w Polsce stanowią Niemcy. Tak było i w tym roku, ale ich liczba w lipcu spadła prawie dwukrotnie. W lipcu ub.r. do Polski w celach turystycznych przyjechało 236,4 tys. Niemców, a w sierpniu – 240,3 tys. Z kolei w tym roku w lipcu - 138,5 tys., a w sierpniu 161,8 tys.

Choć Polacy zrezygnowali z zagranicznych wakacji i zostali w Polsce, najgorsze od wielu lat są też statystki dotyczące turystyki krajowej. W lipcu br. urząd statystyczny doliczył się ok. 2,43 mln turystów krajowych, a w sierpniu nieco więcej – ok. 2,9 mln. Rok temu liczby były znacznie większe - w lipcu - ok. 3,2 mln, a w sierpniu - ok. 3,44 mln.

Jakie to były miesiące dla samych hoteli? W lipcu i sierpniu br. obiekty hotelowe w naszym kraju udzieliły 3,69 mln wobec ponad 5,52 mln rok temu. To spadek o 1/3.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?