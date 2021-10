Turystyka odbiła w wakacje, ale branża obawia się czwartej fali

Dla zachodniopomorskich przedsiębiorców prowadzących działalność w zachodniopomorskim pasie nadmorskim mijający sezon letni (maj-koniec września 2021) był lepszy niż zakładano.

– Sytuacja wielu przedsiębiorców z sektora turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego jest nadal bardzo trudna. Wiele obiektów zostało sprzedanych zagranicznym funduszom inwestycyjnym. Udany sezon pozwolił na przetrwanie, ale nie zawsze na spłacanie zaległości czy oszczędzanie na kolejne miesiące przed bardzo niepewną, czwartą falą pandemii – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska, ekspert ekonomiczny Izby.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Obłożenie w zachodniopomorskim pasie nadmorskim? Ponad 95 proc.

Za oknami już jesień – czas więc na podsumowanie sezonu wakacyjnego dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Firmy zajmujące się turystyką, przyznają, że sezon letni był bardzo dobry. Obłożenie w hotelach i obiektach turystycznych było najwyższe od wielu lat. Pozwoliło to na nadrobienie części strat wynikających z lockdownu i pandemii. Trudno jednak mówić o tym, by oszczędzić środki lub czuć się pewnie na kolejne miesiące.

- Sezon był lepszy niż przewidywaliśmy we wstępnych szacunkach - mówi Magda Ziętek, Dune Beach Resort & Molo Park w Mielnie. – Mieliśmy obłożenie na poziomie 98% we wszystkich naszych obiektach. To lepiej niż w momencie, gdy robiliśmy szacunki na cały sezon. Bywały nawet sytuacje, że mieliśmy overbooking, czyli musieliśmy szukać dla naszych klientów innego, atrakcyjnego zakwaterowania. Na przełomie lipca i sierpnia znalezienie wolnego pokoju nad polskim morzem bywało zadaniem niemożliwym do realizacji. Pandemia dała nam czas na pracę nad ofertą, szykujemy między innymi symulator do gry w mini-golfa czy na sezon zimowy lodowisko z widokiem na morze. Sporo atrakcji ma na celu zaproszenie do nas lokalnego gościa i zapewnienie atrakcji całorocznych – dodaje Magda Ziętek. – W ubiegłych latach mieliśmy wysoki współczynnik klientów zagranicznych, a w tym roku to był w ponad 90% klient Polski. W minionych latach było to maksymalnie 70% - dodaje.