Polska to atrakcyjny kierunek turystyczny. Mamy hotele w dobrym standardzie i z wieloma atrakcjami w ofercie. Turyści z Indii i z Chin już niedługo sprawią, że ruch turystyczny w Polsce będzie znacznie większy. W Polsce branża nie ma problemów.

Luty 2022 r. zmienił szybko rosnący trend po załamaniu rynku w czasie Covid19. Ale operatorzy hotelowi po raz drugi obronili swoje biznesy. Dziś rośnie obłożenie w hotelach i średnie ceny za pokój. I chociaż marże nie odbudowują się tak szybko, to jak twierdzą prelegenci konferencji Property Forum 2023, rynek hotelowy wraca do formy.

Największa sieć działająca w Polsce, Accor nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Apetyty na podróże nam wrócił i podróże wróciły. 3 lata po pandemii wracamy do ruchu sprzed covid. Ubiegły rok był jeszcze mocno niepewny, ale od połowy 2022 podróżujemy już płynnie - mówi Sabina Bartyzel, Senior Vice President Operations, Northern & Eastern Europe for Sofitel, MGallery and Emblems, Accor.

Sieci Accor wciąż jeszcze brakuje kilku punktów procentowych do wyniku z roku 2019. Jednak nowe kierunki turystyczne, takie, jak Afryka, Ameryka Środkowa mają już wyższe obłożenie niż miały w roku 2019.

Przychód z pokoi to wzrost nawet o 26 proc w stosunku do roku 2019. W skali świata mamy dynamicznie rosnącą Amerykę południową i Afrykę. Ponad 20 proc. wzrosło obłożenie Warszawy, o ponad 50 proc. Paryża. Rośnie Rzym i Edynburg - wylicza Sabina Bartyzel.

IHG Hotels & Resorts nie ma aż takiej liczby gości jak miał przed 2019 r., ale i ta sieć przyznaje, że utrzymuje się trend wzrostowy.

Wzrosty obłożenia i przychodów są. Jest dobrze i myślę, że będzie jeszcze lepiej - mówi Andrzej Szymczyk, Development Director, Poland and Eastern Europe, IHG Hotels & Resorts.

Od 2020 r. w branży pojawiły się duże niedobory siły roboczej i rosnące koszty pracowników. Od 2022 roku mocno rosną koszty mediów i energii a także utrzymania obiektów.

To wyzwania, które mocno rzutują na marże - mówi Ivans Dokicans, Member of the Board, Mogotel Hotel Group.

Zdaniem Ivans Dokicans dziś od nowa trzeba dziś definiować sobie właściwy poziom usług i ich poziom kosztów, w tym także siły roboczej w stosunku do ceny pokoju, bo to właśnie najmocniej rzutuje na koszty.

W ostatnich trzech latach sytuacja się zaostrzyła. Widać to wszędzie, choć są też różnice w zależności od miasta i nieruchomosci.

Hotele miejskie są najbardziej optymalne finansowo. Ale między hotelami ekonomicznymi a luksusowymi w miastach robi się coraz większa przestrzeń. I tu pojawia się nisza, pozwalająca na rozwój - dodaje Ivans Dokicans, Member of the Board, Mogotel Hotel Group.

Zdaniem Dokicans hotele ekonomiczne są analogiczne jak tanie linie lotnicze: nikt ich nie kocha, ale wszyscy latają. Jeśli jest czysto, to nikt nie narzeka, bo cieszymy się ceną.

Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund Project Manager, 1 Asset Management Immobilien, od kilku lat obserwuje zawirowania na rynku hotelarskim. Uważa jednak, że to normalne: wszystkie biznesy od zawsze tego doświadczają.

Jako fundusz współpracujemy z hotelami, a operatorzy na bieżąco analizują obłożenie i ceny, porównujemy się także do konkurencji. To niełatwe, ale możliwe i daje nam pewien obraz sytuacji - mówi Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund Project Manager, 1 Asset Management Immobilien.

Z jej obserwacji wynika, że w największej mierze w miejskich hotelach bywają dziś osoby podróżujące w biznesie i podróżujący turystycznie mieszkańcy danego kraju. Latem wyniki funduszu były doskonałe.

Nie możemy narzekać. Wciąż odnotowujemy duże obłożenie, a wizyty biznesowe gości generują ten ruch - mówi Naščišonienė.

Jednak hotele miejskie to specyficzny sektor.

Hotele rekreacyjne, położone w wakacyjnych kurortach mają dziś na rynek inną perspektywę. Nie są tak optymistyczne jak wielkie, mocno zdywersyfikowane sieci czy fundusze.

Co prawda także i tu zarządcy mają takie obserwacje, że hotelarstwo poradziło sobie swietnie z pandemią i kolejnymi zawirowaniami. Ale jedna rzecz jest warta podkreślenia i pandemia też ją wyraźnie go pokazała: rośnie dystans pomiędzy hotelarstwem biznesowym versus hotelarstwem resortowym.

W wakacje hotele wypoczynkowe nie miały złych wyników, ale nie był to sezon najlepszy. Rok temu mógłbym podzielać ten zachwyt, bo rok 2022 był rekordowy. Wtedy mógłbym powiedzieć, ze hotelarstwo naprawdę wróciło i odnotowuje czas prosperity - mówi Paweł Chmielnicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris.

Zdaniem Chmielnickiego dziś Polski rynek hotelowy jest trudny i wymagający. Dla hotelarstwa resortowego jego zdaniem jak chodzi o ruch turystyczny, to niestety szału nie ma.

W tym roku widać wyraźnie, że odbijają się hotele miejskie. Pomaga im moda na city break - mówi Paweł Chmielnicki.

Hotele wypoczynkowe średnią cenę za pobyt podniosły mocno do góry. Ale w dzisiejszych warunkach zdaniem Chmielnickiego to nie jest żadne osiągniecie.

Zwrot mamy na poziomie 2019r., ale już nie na poziomie 2022r. Obłożenie spadło. Mimo, że cena średnia wzrosła, to koszty finansowe są dziś tak wysokie, że nie pozwalają biznesowi mocno się rozwijać - mówi dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris.

Inflacja - czas drogiego pieniądza - mocno skrócił pobyty rodzinne w kurortach. Z okresu tygodnia czy dwóch spadły one do poziomu kilku dni przypadających na rodzinę. Klienci dokonując rezerwacji dzisiaj dokładniej też analizują, co w pakiecie od hotelu dostają. Wybierając swój pobyt długo myślą: jaki będzie mój guest experience?

Tymczasem współczesna obsługa hotelowa mocno się zmieniła. Brak wysoko wykwalifikowanej kadry rzutuje na poziom doświadczeń klientów. A przecież hotele mają zapewnić gościom emocje, doświadczenia i emocje, czy to biznesowe czy to wakacyjne.

Największy problem jaki mają dzisiaj hotele to wyzwania związane z wykwalifikowaną kadrą. Dużo związanych z hotelarstwem osób po covid zmieniło branżę.

Roboty za nas wszystkiego nie załatwią. Inaczej rozmawia się automatem, a inaczej osobiście z barmanem czy z recepcją. I znów wracamy do punktu wyjścia: jak zapewnić serwis na najlepszym poziomie - mówi Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund Project Manager, 1 Asset Management Immobilien.

Hotel to mechanizm, w którym wszystko trzeba dobrze zbalansować, bo przecież koniec końców biznes ma się złożyć finansowo. Dziś goście mają dostęp do technologii, dzielą się doświadczeniami, i jeszcze zanim przyjadą na miejsce, mają coraz większe wymagania. Mają bardzo różne upodobania, a jako klienci są coraz bardziej świadomi tego, czego mogą oczekiwać, chcieć i dostać.

To, co nas spotkało w covid pewnie by się i tak wydarzyło, ale w ciagu kolejnych 15 lat. Zdarzyło się szybciej, więc i my jesteśmy w ciągłym pędzie - mówi Dominik Sołtysik, Chief Operations Officer Eastern Europe, AccorInvest, CEO, Orbis.

Kluczowym elementem hotelu są zawsze pracujący w nim ludzie: portier, kelner, recepcjonista. Oto czynniki, które decydują, czy gość zostanie w hotelu. A także rozwijające się nowe technologie.

Przyjeżdża cała rodzina, ale jedno z nich wciąż może pracować, potrzebuje konferencji, spotkań - mówi Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund Project Manager, 1 Asset Management Immobilien.

Młodzi ludzie oczekują dziś w hotelu automatyzacji, aplikacji, consierge we własnym telefonie. Usługi cyfrowe to dla nich bardzo ważny element działania wybieranego hotelu. Nie mniej ważny, niż hotelowa polityka ESG, która stała się już dla wielu po prostu zwykłym 'way of living'.

Ekologia i bezpieczeństwo: jakie środki i procedury podejmujemy, by zapewnić gościom komfort bezpieczeństwo - mówi Dominik Sołtysik, Chief Operations Officer Eastern Europe, AccorInvest, CEO, Orbis.

Goście mogą mieć dzieci uczulone na gluten i laktozę, i zaopiekowanie tego tematu w restauracji to właśnie są te drobne elementy, które mogą sprawić, że będziemy lepsi niż konkurencja. Jeśli widzimy różnice, jesteśmy w stanie zbudować przewagę, dzięki której ludzie wybiorą właśnie ten a nie inny hotel.

Kombinacja wszystkich czynników dzisiejszego świata sprawia, że życie hotelarzy nie jest łatwiejsze. Ale branża intensywnie się rozwija.

