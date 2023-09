Hotele, podobnie jak turystyka, wracają do normy - zwłaszcza obiekty biznesowe i miejskie, organizujące konferencje i eventy dla segmentu MICE – mówił podczas Property Forum Paweł Chmielnicki, Hotele SPA Dr Irena Eris.

Hotele wypoczynkowe w Polsce już w 2022 roku wróciły do wyników porównywalnych z 2019 rokiem.

Niskie obłożenie i popyt sprawiły jednak, że w 2023 roku segment hoteli wypoczynkowych musiał się liczyć z pewnymi wyzwaniami.

Paweł Chmielnicki, Hotele SPA Dr Irena Eris podkreśla, że sytuacja na rynku hoteli jest mimo wszystko dobra i prognozy na przyszłość też.

Paweł Chmielnicki: Liczymy też, że segment MICE powróci do hoteli i wspomoże ich obłożenie.

– W hotelach wypoczynkowych ten rok był nieco słabszy niż spodziewali się tego operatorzy i hotelarze. W związku z tym trzeba założyć, że przyszłe okresy będą okresami wzrostu – podkreśla Paweł Chmielnicki, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu w spółce Hotele SPA Dr Irena Eris.

Liczymy też, że segment MICE powróci do hoteli i wspomoże ich obłożenie - mówi Paweł Chmielnicki.

Już teraz widać bardzo dobrą tendencję, jeśli chodzi o przyszłe rezerwacje np. w hotelu spółki w Krynicy-Zdroju. – W Krynicy-Zdroju mamy obłożenie i prognozy, które napawają nas optymizmem – mówi Paweł Chmielnicki.

Polskie hotele bronią się jakością

Prezes zaznacza, że polska baza noclegowa na tle Europy wygląda bardzo dobrze. Oferujemy wysoki standard, który doceniają turyści z zagranicy.

– W tym roku w naszych hotelach nad morzem gościliśmy bardzo wielu Czechów. Anglicy przyjeżdżają już nie tylko do Krakowa, ale i do Trójmiasta. Zakopane natomiast odwiedziło bardzo wielu wymagających gości z Bliskiego Wschodu. To potwierdza, że nasza baza hotelowa jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie – zaznacza Paweł Chmielnicki.

Goście stawiają na szybkie wakacje

A jak zmieniają się oczekiwania gości i jakie są trendy w pobytach hotelowych?

– W tym roku na przykład bardzo dobrze się sprzedaje oferta trzech lub czterech nocy, czyli tzw. szybkie wakacje. W sezonie letnim był to strzał w dziesiątkę, bo widać, że goście zmienili swoje preferencje i skrócili nieco czas pobytów. Dostosowanie się do tych wymagań rynku było dla nas pewnym wyzwaniem, ale też ciekawostką – dodaje prezes.

