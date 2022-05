Targi warto projektować tak jak miasta – gęsto i z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców, m.in. poprzez redukcję przestrzeni niczyich i nadaniu im funkcji wzbudzających pozytywne emocje.

Roberto Foresti, Fiera Milano: Typowe stoisko targowe wygląda tak samo od dwudziestu lat. Teraz wszystko się zmieni, ponieważ trzeba w inny sposób zaznaczyć swoją obecność na targach.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania: Bardzo istotne jest, żeby targi generowały przychody ze zdywersyfikowanej działalności.

Barbara Weizsäcker, Secretary General, European Exhibition Industry Alliance: Połączenie stref relaksu i cateringu z przestrzenią wystawienniczą i rozrywkową jest kluczowe w celu dostarczania doświadczeń.

Branża MICE w Polsce odpowiada za 1,5 proc. PKB, a globalna wartość rynku tuż przed pandemią w 2019 r., wynosiła 1,2 mld dolarów. Jednocześnie to branża, która została najbardziej dotknięta przez pandemię. W jej efekcie polskie firmy z branży spotkań i wydarzeń odnotowały w 2020 r. spadek przychodów o 73 proc.

Jak zmieni się rola i funkcja targów?

Pandemia istotnie przyspieszyła transformację cyfrową branży MICE, choć trzeba podkreślić, że zmiany te odbywały się na żywym organizmie, metodą prób i błędów w sytuacji panującego kryzysu. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę takie kwestie, jak deglobalizacja, transformacja klimatyczna i zmiany demograficzne, to widać wyraźnie, że kategoria wystawienniczo-targowa znalazła się w sytuacji, w wyniku której znacząco zmieni się rola i funkcja targów.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

– Kryzys związany z pandemią przedefiniuje rynek targów. Nie wszystkie podmioty będą w stanie wytrzymać to finansowo – uważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Jak czytamy w raporcie infuture.institute „W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej” targi przestaną być tylko okazją do zawierania umów biznesowych i poszukiwania kontrahentów. Staną się miejscem bardziej angażującym, otwartym na mieszkańców, dostępnym dla różnych grup, pełniącym funkcję rozrywkową i edukacyjną.

Klasyczne targi to doskonałe miejsce zaspokajania potrzeby kontaktu z innymi, zwłaszcza że aktualnie – po dwóch latach pandemii, lockdownów, kwarantann i pracy zdalnej – ludzie są spragnieni spotkań bezpośrednich. 71 proc. respondentów zgadza się z twierdzeniem, że udział w targach tradycyjnych zaspokaja ich potrzebę kontaktu z innymi ludźmi. Badani znacznie chętniej deklarują też swój udział w targach stacjonarnych (95,2 proc. oceniło ten udział na bardzo/raczej prawdopodobny) niż w targach online (w tym przypadku jako bardzo/raczej prawdopodobny ocenia go 43,8 proc. respondentów).

Przyspieszona transformacja cyfrowa MICE

Pandemia znacząco przyspieszyła transformację cyfrową branży MICE, w tym zwłaszcza sektora wystawienniczego. Ogromna część targów przeniosła się do świata online. Jednak większość respondentów ocenia targi online jako niesatysfakcjonujące (56,3 proc. wskazań). Wynika to zarówno z niedojrzałości technologicznej niektórych rozwiązań, jak i z ich niewłaściwego wykorzystania. Technologie są przede wszystkim narzędziem, które powinno wspierać organizatorów targów w zapewnieniu zwiedzającym lepszej jakości doświadczeń, a wystawcom – warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Już dziś podczas organizowanych targów widać próby angażowania zwiedzających poprzez technologie. W celu efektywnego wdrożenia tego typu rozwiązań potrzebna jest jednak edukacja konsumentów, a często także odpowiednia moderacja w przestrzeniach targowych.

Wirtualne stoiska na targach

Jak będzie się zmieniał model biznesowy targów? Już dziś widać, że duża część operatorów obiektów targowych dywersyfikuje swoje działania, oferując dodatkowe usługi, bądź zupełnie nowe produkty. W przyszłości zarabianie na wynajmowaniu metrów kwadratowych rzeczywistej przestrzeni w halach wystawienniczych czy oferowaniu usług związanych z organizacją tradycyjnych targów (budowa stoisk, oświetlenie, infrastruktura, logistyka etc.) może się okazać niewystarczające.

– Stoiska będą musiały przejść metamorfozę ze względu na zmiany w łańcuchu wartości, w technologii, we wszystkich tych elementach, które mogą zapewnić wyjątkowe doświadczenie, kontakt z klientem. Typowe stoisko, jego obudowa, wygląda tak samo od dwudziestu lat. Teraz wszystko się zmieni, ponieważ trzeba w inny sposób zaznaczyć swoją obecność na targach – uważa Roberto Foresti, Strategic Marketing and Services Director Fiera Milano SpA, mediolańskiego organizatora targów i wystaw.

Jednocześnie konieczne jest ustalenie, w jaki sposób uczestnicy branży targowej mogą zarabiać także w przestrzeni wirtualnej. Mowa o sprzedaży dostępu do serwerów, do internetu, do sieci, do big data.

Targi otworzą się na miasto

W kontekście zmniejszającego się zapotrzebowania na przestrzeń wystawienniczą operatorzy obiektów targowych stają przed wyzwaniem, jak wykorzystać powierzchnię, która do tej pory służyła wystawcom. Stwarza to możliwości przyciągnięcia zwiedzających na tereny targów również poza wydarzeniami. Targi staną się integralną, otwartą częścią miasta przez cały rok, a nie tylko w okresie organizacji poszczególnych imprez.

– Bardzo istotne jest, żeby targi generowały przychody ze zdywersyfikowanej działalności, którą dzisiaj prowadzą, np. z outdooru, wiat przystankowych, ale także organizowania różnego rodzaju wydarzeń, kongresów – proponuje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Targi powinny pełnić funkcję miastotwórczą. Przestrzenie warto projektować tak jak miasta – gęsto i z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców. Jednym z etapów tej zmiany jest redukcja tzw. niemiejsc, czyli przestrzeni niczyich, i uczynienie z nich miejsc o konkretnych funkcjach i przeznaczeniu, tak aby wzbudzały w zwiedzających pozytywne emocje.

- Połączenie stref relaksu i cateringu z przestrzenią wystawienniczą i rozrywkową jest kluczowe w celu dostarczania doświadczeń - tłumaczy Barbara Weizsäcker, Secretary General European Exhibition Industry Alliance.