Udała się pierwsza zbiórka Crowd Real Estate

Aktualnie na platformie Crowd Real Estate trwa zbiórka funduszy na remont ośrodka wypoczynkowego w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok 61-63. Budynek ma 23 apartamenty o powierzchni od 20 mkw. do 25 mkw. z częścią gastronomiczną. Poszukiwane jest finansowanie w kwocie 500 tys. zł. Pożyczka stanowi 11 proc. wartości całego budżetu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora – mecenasa Czesława Sadkowskiego. Rozpoczęta w grudniu 2019 r. kampania zakończy się w pierwszego marca. Do tej pory udało się zebrać ponad 72 tys. zł. Źródłem spłaty pożyczki będą wpływy z tytułu sprzedaży apartamentów w systemie condo. Cena za apartament wynosić ma 180 tys. zł. Prace nad ustaleniem modelu biznesowego wynajmu jeszcze trwają. Decyzja o jego kształcie zapadnie do końca trwania kampanii.

• Ilu pożyczkodawców włączyło się do projektu w Częstochowie?

• Jakie zainteresowanie na rynku wzbudziła pierwsza kampania crowdfundingu pożyczkowego?

• Jakie projekty nieruchomościowe wkrótce wzbogacą portfel platformy Crowd Real Estate?