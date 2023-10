Duet Kraciuk i Rozbicki znany z projektu UKOI - mikrohoteli do wypoczynku w bliskości z naturą - prezentuje kolejną jego odsłonę. Tym razem w domkach można nie tylko przenocować, ale i obejrzeć filmy na dużym ekranie.

Nikodem Rozbicki i Bartłomiej Kraciuk otwierają UKOI Mikrokino.

UKOI to sieć mikrohoteli z widokiem na naturę.

Pomysł oparty jest o mobilne domki ustawiane w malowniczych zakątkach Polski.

Domki mają służyć do głębokiego wypoczynku. Kilka z nich, w dwóch lokalizacjach funkcjonuje od jesieni zeszłego roku.

Teraz dołączą do nich dwa kolejne, wzbogacone o motyw filmowy.

Nazwa UKOI pochodzi od słowa "koić" - wpływać łagodząco, uspokajać.

Domek UKOI w każdej wersji ma nieco ponad 14 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To przestrzeń porównywalna z pokojem hotelowym. Mieści się tam łazienka z prysznicem i WC, aneks kuchenny, oraz dwuosobowe łóżko. Dodatkowo w UKOI Mikrokino nad łóżkiem znajdują się projektor oraz ekran, które posłużą gościom do prywatnych seansów w lesie czy na malowniczej polanie. Dopełnieniem kinowej atmosfery jest mini maszyna do popcornu.

Selekcją filmów zajął się osobiście Nikodem Rozbicki.

Skupiamy się na tym, by dostarczyć gościom doświadczenie o jak najwyższej jakości i unikatowości. W UKOI Mikrokino można oglądać filmy wyświetlane na dużym ekranie nie wstając z łóżka. To połączenie przytulności, jaką daje całoroczny tiny house, z odrobiną autorskiej fantazji - mówi Bartłomiej Kraciuk.

- Cechą UKOI jest komfort i minimalizm. Dlatego źródłem filmów jest odtwarzacz DVD, którego obsługa jest bardzo prosta. To pozwoliło też na zawężenie wyboru filmów do przygotowanej przeze mnie selekcji. Dzięki temu goście mogą skupić się na oglądaniu, a nie przeskakiwaniu między zwiastunami - dodaje Nikodem Rozbicki.

Domki są całoroczne i przyjmują gości o każdej porze roku. Pobyty w UKOI Mikrokino można już rezerwować w dwóch lokalizacjach: w Kręgach koło Wyszkowa oraz Lucimii koło Kazimierza Dolnego.

