W zeszłym roku Ukraińcy zapełnili braki kadrowe m.in. w handlu, gastronomii i hotelarstwie. Dziś opuszczają Polskę. Tymczasem polski biznes potrzebuje migrantów, żeby się rozwijać i uzupełniać luki na rynku pracy.

Od sierpnia 2022 r. Polskę opuściło 350 tys. ukraińskich uchodźców. Zrodził się nowy szlak migracyjny Kijów - Warszawa - Berlin.

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP: Z niepokojem obserwujemy trend spadku liczby migrantów z Ukrainy w naszym kraju.

Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski: Zapotrzebowanie na przemyślaną politykę migracyjną nigdy nie było tak duże, jak dzisiaj.

Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP: Bez pracy uchodźców w naszym kraju, firmy mogą mieć poważne problemy.

Andrzej Korkus, prezes EWL Group: Wiele czynników wskazuje na wzmocnienie trendu migracji Ukraińców z Polski do Niemiec.

Rok temu Polska przyjęła pod swój dach miliony uchodźców. Dzięki uproszczonej procedurze dostępu do rynku pracy, przyjętej już w pierwszych tygodniach po rosyjskiej inwazji, umożliwiono zatrudnienie kilkuset tysiącom ukraińskich uchodźców.

W poszukiwaniu mądrej polityki migracyjnej

- Wtedy pojawiały się głosy o ryzyku związanym z napływem uchodźców z Ukrainy, mówiące, że migranci odbiorą Polakom miejsca pracy i obciążą system socjalny - przypomina w raporcie „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej” dr h.c. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W połowie ubiegłego roku zauważone zostało nieznane wcześniej zjawisko – uchodźcy zaczęli opuszczać Polskę, udając się dalej do Europy Zachodniej, zwłaszcza do Niemiec. Zrodził się nowy szlak migracyjny „Kijów - Warszawa - Berlin”.

Dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że wyjazd części uchodźców z Polski do Niemiec doprowadzi do pogłębienia luki na rynku pracy, a co za tym idzie – spowolnienia wzrostu gospodarczego - przyznaje dr h.c. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak dodaje dyrektor, zapotrzebowanie na odpowiedzialną i starannie przemyślaną politykę migracyjną nigdy nie było tak duże, jak dzisiaj.

Ukraińcy masowo opuszczają Polskę

Według danych Eurostatu od sierpnia 2022 r. liczba obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową wzrosła w 21 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Największe przypływy zanotowały Niemcy (ponad 410 tys. osób), Rumunia (ponad 70 tys. osób) oraz Włochy (ponad 40 tys. osób).

Z kolei w sześciu państwach unijnych liczba objętych ochroną tymczasową obywateli Ukrainy zmalała m.in. w Czechach (o niemal 50 tys. osób), Francji (o niemal 5 tys. osób) oraz Szwecji (o ponad 2 tys. osób). Jednak największy odpływ ukraińskich uchodźców dotyczy Polski - ponad 350 tys. osób.

Trend spadku liczby migrantów z Ukrainy w naszym kraju z niepokojem obserwuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przed rokiem Polskę zamieszkiwało ponad 2 mln Ukraińców, dziś jest to około 1,2 miliona. Jednocześnie wyraźnie rośnie liczba Ukraińców mieszkających w Niemczech, gdzie przebywa obecnie mniej więcej tyle samo migrantów tego pochodzenia, co w Polsce - komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nie jest to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki i naszego rynku pracy.

- Polscy przedsiębiorcy zmagają się obecnie z bardzo znaczącymi brakami pracowników zarówno przy pracach prostych, jak i specjalistycznych. Dotyczy to tak samo branży budowlanej, czy transportowej, jak i np. medycznej - wylicza Cezary Kaźmierczak.

Wysokie kwalifikacje i wiek produkcyjny

Z Polski do Niemiec wyjeżdżają osoby posiadające wysokie kwalifikacje, które są w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że Polska prawdopodobnie nie była w stanie zapewnić im odpowiednich warunków do rozwoju kariery zawodowej np. poprzez łatwą i jasną ścieżkę uznawania kompetencji zawodowych.

Oczywiście, kwestie takie jak wysokość wynagrodzeń i świadczeń socjalnych są jednymi z głównych czynników motywujących do wyjazdu do Niemiec, jednak na tym polu Polska nie jest w stanie konkurować ze swoim wciąż jednak bogatszym sąsiadem.

Co trzeci zatrudniony obywatel Ukrainy (34 proc.), pracując w Polsce po wybuchu wojny, wykonywał pracę fizyczną lub techniczną. Blisko co piąty pracujący (19 proc.) zatrudnił się w sprzedaży i handlu, a 17 proc. aktywnie zawodowych - w sektorze usług, w tym w hotelarstwie i gastronomii.

- Badania jednak wskazują, że takie elementy jak: dostęp do szkoleń językowych, możliwość znalezienia pracy odpowiadającej kwalifikacjom, czy kwestie społeczne są również bardzo ważne i z pewnością w tym zakresie wciąż możemy wiele zrobić, aby zatrzymać uchodźców w Polsce - uważa Cezary Kaźmierczak.

Jak podkreśla ZPP, bez pracy uchodźców w naszym kraju, firmy reprezentujące różne branże, mogłyby mieć bardzo poważne problemy nie tylko z rozwojem, ale nawet z utrzymaniem dotychczasowej skali działalności.

- W obecnych warunkach demograficznych potrzebujemy migrantów, by rozwijać się gospodarczo i uzupełniać luki na rynku pracy – wyjaśnia Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czy Ukraińcy wrócą z Niemiec do Polski?

Jak wynika z raportu „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej" przygotowanego przez Platformę Migracyjną EWL, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację EWL, co trzeci zatrudniony obywatel Ukrainy (34 proc.), pracując w Polsce po wybuchu wojny, wykonywał pracę fizyczną lub techniczną. Z kolei blisko co piąty pracujący (19 proc.) zatrudnił się w sprzedaży i handlu, a 17 proc. aktywnie zawodowych - w sektorze usług, w tym w hotelarstwie i gastronomii.

Tymczasem w Niemczech co czwarty zawodowo aktywny obywatel Ukrainy (26 proc.), który wyjechał z Polski do Niemiec, zatrudnił się w sprzedaży i handlu, a 22 proc. - w sektorze usług. Z kolei 13 proc. ankietowanych podjęło pracę fizyczną lub techniczną, zaś 7 proc. w sektorze rolniczym.

Zaledwie 13 proc. ankietowanych rozważa powrót z Niemiec do Polski, zaś trzykrotnie więcej (38 proc.) tego nie planuje. Interesującym z punktu widzenia przyszłości polskiego rynku pracy jest fakt, że niemal połowa (49 proc.) uchodźców, którzy wyjechali z Polski do Niemiec, wciąż sygnalizuje niezdecydowanie w kontekście ewentualnego powrotu do naszego kraju. Oznacza to, że uchodźcy z Ukrainy, którzy zdecydowali się opuścić Polskę i wyjechać do Niemiec, nie skreślają całkowicie naszego kraju.

- Niemcy odpowiedziały na napływ uchodźców z Ukrainy poprzez wprowadzenie najbardziej liberalnych przepisów dotyczących dostępu cudzoziemców do rynku pracy: szybkich, a często obowiązkowych kursów językowych oraz zawodowych, korzystając jednocześnie z wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli. Działania te, w połączeniu z dotkliwym brakiem rąk do pracy na niemieckim rynku, wskazują na prawdopodobieństwo dalszego wzmocnienia tego trendu migracyjnego - prognozuje Andrzej Korkus, prezes zarządu EWL Group i prezes Fundacji EWL.

