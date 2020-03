UNWTO: Koronawirus cofnie rozwój branży turystycznej nawet o 7 lat

Autor: propertynews.pl

Dodano: 30 mar 2020 12:48

W 2009 r., w wyniku kryzysu gospodarczego, globalna liczba przyjazdów turystów międzynarodowych poszła w dół o 4 proc. rok do roku. W 2003 r. wybuch epidemii SARS doprowadził do spadku o zaledwie 0,4 proc. Sytuacja związana koronawirusem jest bez precedensu. Może doprowadzić do spadku nawet o 30 proc. - podała w najnowszym komunikacie Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO).