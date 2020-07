UNWTO: Światowa turystyka straciła z powodu wirusa 320 mld dolarów. Restart w toku, ale zaufanie wciąż niskie

Najnowsza edycja Światowego Barometru Turystycznego UNWTO pokazuje, że prawie całkowity lockdown podczas pandemii doprowadził do 98-procentowego spadku liczby turystów międzynarodowych w maju w porównaniu z rokiem 2019.

Barometr pokazuje również 56 proc. spadek (rok do roku) przyjazdów turystów między styczniem a majem br. Przekłada się to na spadek o 300 milionów turystów i 320 miliardów USD strat w dochodach z turystyki międzynarodowej - ponad trzykrotnie więcej niż podczas globalnego kryzysu gospodarczego w 2009 roku.

- Najnowsze dane jasno pokazują, jak ważny jest restart turystyki, gdy tylko będzie to bezpieczne. Dramatyczny spadek turystyki międzynarodowej zagraża milionom źródeł utrzymania, w tym w krajach rozwijających się. Rządy w każdym regionie świata mają podwójną odpowiedzialność: nadać priorytet zdrowiu publicznemu przy jednoczesnej ochronie miejsc pracy i przedsiębiorstw. Muszą również zachować ducha współpracy i solidarności, który zdefiniował naszą odpowiedź na to wspólne wyzwanie, i powstrzymać się od podejmowania jednostronnych decyzji, które mogą podważyć zaufanie i pewność, nad którą tak ciężko pracowaliśmy - komentuje Zurab Pololikashvili, sekretarz generalny UNWTO.

Choć w niektórych destynacjach turystyka powoli powraca, wskaźnik zaufania UNWTO spadł do rekordowo niskich poziomów, zarówno pod względem oceny okresu od stycznia do kwietnia, jak i perspektyw na okres maj-sierpień 2020. Większość członków UNWTO Panel of Tourism Experts spodziewa się ożywienia turystyki międzynarodowej do drugiej połowy 2021 r. Grupa globalnych ekspertów wskazuje również na szereg zagrożeń, takich jak: ograniczenia w podróżowaniu i zamykanie granic, które nadal obowiązują w większości miejsc docelowych, zastój na rynkach takich jak Stany Zjednoczone i Chiny, obawy o bezpieczeństwo związane z podróżami, czy druga fala pandemii i ryzyko nowych blokad lub godzin policyjnych. Ponadto obawy związane z brakiem wiarygodnych informacji i pogarszającą się sytuacją gospodarczą są wskazywane jako czynniki wpływające na zaufanie konsumentów.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient