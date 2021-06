UNWTO: Światowa turystyka z 83-proc. spadkiem w pierwszym kwartale br., ale są nadzieje na odbicie

Liczba turystycznych podróży zagranicznych na świecie w I kwartale 2021 r. spadła o 83 proc. w porównaniu do I kwartału 2020 roku - podała agencja ONZ ds. turystyki UNWTO. Jednak indeks zaufania UNWTO wykazuje oznaki powolnego wzrostu zaufania.

Od stycznia do marca 2021 r. destynacje na całym świecie przyjęły o 180 milionów mniej turystów w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Azja i Pacyfik nadal odnotowują najniższy poziom aktywności, przy 94 proc. spadku liczby przyjazdów międzynarodowych w okresie trzech miesięcy.

Europa odnotowała drugi największy spadek z -83 proc., a następnie Afryka (-81 proc.), Bliski Wschód (-78 proc.) i Ameryki (-71 proc.).

To efekt 73-proc. spadku liczby przyjazdów turystów na całym świecie odnotowanego w 2020 r., co czyni go najgorszym rokiem w historii w tym sektorze.

- Mamy do czynienia ze znacznym stłumionym popytem i widzimy, że zaufanie powoli powraca - komentuje sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikashvili. - Szczepienia będą kluczem do powrotu do zdrowia, ale musimy poprawić koordynację i komunikację, jednocześnie czyniąc testy łatwiejszymi i bardziej przystępnymi, jeśli chcemy zobaczyć odbicie w sezonie letnim na półkuli północnej.

Prognozy dla światowej turystyki

Najnowsze badanie Panelu Ekspertów ds. Turystyki UNWTO pokazuje, że perspektywy na okres maj-sierpień nieznacznie się poprawiają. Oprócz tego tempo wprowadzania szczepień na niektórych kluczowych rynkach źródłowych, a także polityka bezpiecznego wznowienia turystyki, w szczególności zielony certyfikat cyfrowy UE, zwiększyły nadzieje na odbicie na niektórych z tych rynków.

Ogólnie 60 proc. badanych przez UNWTO spodziewa się odbicia w turystyce międzynarodowej dopiero w 2022 r., w porównaniu z 50 proc. w badaniu ze stycznia 2021 r. Pozostałe 40 proc. widzi potencjalne odbicie w 2021 r., choć jest to nieco mniej niż w styczniu. Prawie połowa ekspertów nie widzi powrotu do poziomów turystyki międzynarodowej z 2019 r. przed 2024 r. lub później, podczas gdy odsetek respondentów wskazujących na powrót do poziomów sprzed pandemii w 2023 r. nieco spadł (37 proc.), w porównaniu ze styczniowym badaniem.

Mat. UNWTO

Eksperci ds. turystyki wskazują na ciągłe nakładanie ograniczeń w podróżowaniu i brak koordynacji w protokołach dotyczących podróży i zdrowia jako główną przeszkodę w ożywieniu sektora.

Wpływ COVID na turystykę zmniejsza światowy eksport o 4 proc.

Światowy Barometr Turystyki UNWTO pokazuje również ekonomiczne żniwo pandemii. Wpływy z turystyki międzynarodowej w 2020 roku spadły o 64 proc. w ujęciu realnym (waluty lokalne, ceny stałe), co odpowiada spadkowi o ponad 900 miliardów dolarów, obniżając ogólną wartość światowego eksportu o ponad 4 proc. w 2020 roku. z turystyki międzynarodowej (w tym transportu pasażerskiego) wynosi blisko 1,1 bln USD. Azja i Pacyfik (-70 proc. w ujęciu realnym) oraz Bliski Wschód (-69 proc.) odnotowały największe spadki wpływów.

